Кипер Оболони: Знали, что будет много борьбы, ведь Верес - боевая команда

Вратарь "Оболони" Назарий Федоривский прокомментировал ничью против "Вереса" (0:0) в рамках 12-го тура УПЛ.

— Назарий, как бы ты оценил итог этой встречи?

— Мы неудовлетворенны, прежде всего, результатом этой встречи. Мы все настраивались только на победу в домашнем матче с "Вересом", ведь это был хороший шанс выбраться с подвала турнирной таблицы. Как минимум – мы заработали одно очко и в дальнейшем, будем стараться набирать очки по максимуму, до зимней паузы.

— Четыре дня назад в Ровно вы сыграли кубковый поединок против "Вереса". Чем отличались эти матчи?

— Думаю, что в кубковом противостоянии, по игре, мы действовали лучше. Да, в матче на Кубок Украины мы уступили сопернику, это если говорить об итоговом счете. Многое у нас получалось в Ровно, проходили наши комбинации в середине поля.

В минувшую среду Василий Курко отлично провел ту встречу против "Вереса". А в игре чемпионата Украины было видно, что "Верес" хорошо подготовился к встрече с нами – они перекрывали зоны в середине поля. Поэтому приходилось играть по сценарию гостей. К сожалению, мы не смогли забить сегодня. Несколько раз мы теряли мяч в середине поля, и гости убегали в контратаки.

— Первый тайм отчетного поединка прошел без острых моментов. Почему?

— Я скажу, что эта встреча проходила без центра поля. Конечно, мы хотели открыть счет и, лучший момент в матче, я считаю, у нас был в начале второго тайма. Руслан Черненко пробивал головой с близкой дистанции. Если бы ему фарту в том моменте, он бы забил гол.

— Почему так много было фолов, желтых карточек?

— Мы знали, что будет много борьбы, ведь "Верес" – боевая команда. Нам не давали другого варианта, как бороться и перебороть соперника на футбольном поле.

— У вас есть претензии к арбитрам?

— Я не хочу об этом говорить. Может, были, какие-то моменты, по мелочи, но я не футбольный эксперт. Особых претензий нет.

— Следующий поединок в первенстве Украины у вас будет в Черкассах. Будете смотреть игру следующего соперника против "Зари"?

— Знаю, что тренерский штаб нашей команды будет точно смотреть этот матч. Возможно, кто-то из моих партнеров, тоже. Я, наверное, вечером просто отдохну.

— Ты удивился проигрышу "ЛНЗ" на Кубок Украины от "Виктории"?

— Нет. В первой лиге немало крепких команд. Помните, как "Ингулец", играя в первом дивизионе, дошел до финала Кубка Украины. Для футболистов первого дивизиона кубковые встречи прекрасный шанс заявить о себе и получить предложение от команды элитного дивизиона, - сказал Федоривский.