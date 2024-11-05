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У защитника Динамо произошел рецидив травмы - Журналист
Он получил уже четвертую травму
fcdynamo.com
У защитника "Динамо" Брайана Себальоса произошел рецидив травмы. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
"У Себальоса было повреждение задней поверхности бедра. Мы все это помним. Вроде бы срок восстановления прошел. Я узнал, что перед матчем с "Ромой" (0:1) он был готов быть в ростере.
И потом у него случился рецидив. Это четвертая травма Себальоса, если учитывать летнее межсезонье.
У него такого не было в его предыдущих этапах карьеры. Это первый раз, когда человек получает три похожих травмы" - сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.
Себальос провел 4 матча за "Динамо" и забил один гол. Арендное соглашение игрока с киевским клубом действует до 31 декабря 2024 года. Киевляне имеют опцию выкупа его контракта.
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