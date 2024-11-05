У защитника Динамо произошел рецидив травмы - Журналист

У защитника "Динамо" Брайана Себальоса произошел рецидив травмы. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

"У Себальоса было повреждение задней поверхности бедра. Мы все это помним. Вроде бы срок восстановления прошел. Я узнал, что перед матчем с "Ромой" (0:1) он был готов быть в ростере.

И потом у него случился рецидив. Это четвертая травма Себальоса, если учитывать летнее межсезонье.

У него такого не было в его предыдущих этапах карьеры. Это первый раз, когда человек получает три похожих травмы" - сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.