  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. У защитника Динамо произошел рецидив травмы - Журналист
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У защитника Динамо произошел рецидив травмы - Журналист

Премьер-лига
Обновлено

Он получил уже четвертую травму

У защитника Динамо произошел рецидив травмы - Журналист

fcdynamo.com

Новина українською

У защитника "Динамо" Брайана Себальоса произошел рецидив травмы. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

"У Себальоса было повреждение задней поверхности бедра. Мы все это помним. Вроде бы срок восстановления прошел. Я узнал, что перед матчем с "Ромой" (0:1) он был готов быть в ростере.

И потом у него случился рецидив. Это четвертая травма Себальоса, если учитывать летнее межсезонье.

У него такого не было в его предыдущих этапах карьеры. Это первый раз, когда человек получает три похожих травмы" - сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Себальос провел 4 матча за "Динамо" и забил один гол. Арендное соглашение игрока с киевским клубом действует до 31 декабря 2024 года. Киевляне имеют опцию выкупа его контракта.

По теме
yellow-arrow
Кобин перевел пятерых игроков Ингульца в команду U-19 – Источник
yellow-arrow
Маркевич: Шахтеру будет сложно нивелировать отставание в 6 очков
yellow-arrow
Григорчук может вернуться в УПЛ - один из клубов готовит громкое изменение на тренерском мостике
Динамо (Киев) ТаТоТаке Брайан Себальос
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости