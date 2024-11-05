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Маркевич назвал главную команду-разочарование УПЛ октября
Не "Оболонь" и не "Ингулец"
Фото: ФК Карпати
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказал свое мнение о худшей команде УПЛ в октябре.
"Оболонь" и "Ингулец" прогнозируемо среди аутсайдеров, потому что у них слабенький уровень футболистов. А вот "Ворскла" разочаровывает, ведь там есть кому играть. Наверное, в полтавском клубе есть какие-то организационные проблемы.
Я не понимаю, как можно довести поле до такого ужасного состояния? На скорую руку что-то сделали, но все равно оно не соответствующего качества.
Сейчас "Ворсклу" возглавил Максимов. Думаю, он даст толчок вперед и сделает все возможное, чтобы команда не попала в зону вылета или переходных матчей. Он опытный тренер, который может выходить из кризисных ситуаций", - сказал Маркевич для издания Український футбол.
На данный момент "Ворскла" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 пунктов.
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