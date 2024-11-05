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Маркевич назвал главную команду-разочарование УПЛ октября

Премьер-лига

Не "Оболонь" и не "Ингулец"

Маркевич назвал главную команду-разочарование УПЛ октября

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказал свое мнение о худшей команде УПЛ в октябре.

"Оболонь" и "Ингулец" прогнозируемо среди аутсайдеров, потому что у них слабенький уровень футболистов. А вот "Ворскла" разочаровывает, ведь там есть кому играть. Наверное, в полтавском клубе есть какие-то организационные проблемы.

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Я не понимаю, как можно довести поле до такого ужасного состояния? На скорую руку что-то сделали, но все равно оно не соответствующего качества.

Сейчас "Ворсклу" возглавил Максимов. Думаю, он даст толчок вперед и сделает все возможное, чтобы команда не попала в зону вылета или переходных матчей. Он опытный тренер, который может выходить из кризисных ситуаций", - сказал Маркевич для издания Український футбол.

На данный момент "Ворскла" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 пунктов.

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Ворскла (Полтава) Мирон Маркевич
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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