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Клищук: Кривбасс выиграл много борьбы и действовал больше на половине поля Руха

Премьер-лига

Команды не выявили победителя - 1:1

Клищук: Кривбасс выиграл много борьбы и действовал больше на половине поля Руха

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук прокомментировал ничью с "Рухом" (1:1) в матче 12-го тура УПЛ.

- Андрей, чего не хватило для получения трех очков?

- Немного больше фарта. Со своей стороны старался сделать все, чтобы избежать пропущенного гола, но соперник все же забил. Будем работать, чтобы в следующем матче оставить ворота "сухими".

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- Как оценишь матч со своей стороны?

- В целом неплохое противостояние с большим количеством моментов. Могли еще забивать. Агрессивный поединок, но мы выиграли много борьбы и действовали больше на половине поля соперника. Не хватило только одного - забить на один гол больше, чтобы победить. Уверен, в дальнейшем будем забивать намного больше.

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- Сегодня в центре защиты действовала необычная пара центральных защитников: Понедельник - Драмбаев. Как это повлияло на уверенность вратаря?

- Я бы не сказал, что непривычная. Понедельник уже играл на этой позиции, и довольно неплохо. Спасибо ребятам за отличную игру, - подытожил Клищук.

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Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Андрей Клищук
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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