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Клищук: Кривбасс выиграл много борьбы и действовал больше на половине поля Руха
Команды не выявили победителя - 1:1
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук прокомментировал ничью с "Рухом" (1:1) в матче 12-го тура УПЛ.
- Андрей, чего не хватило для получения трех очков?
- Немного больше фарта. Со своей стороны старался сделать все, чтобы избежать пропущенного гола, но соперник все же забил. Будем работать, чтобы в следующем матче оставить ворота "сухими".
- Как оценишь матч со своей стороны?
- В целом неплохое противостояние с большим количеством моментов. Могли еще забивать. Агрессивный поединок, но мы выиграли много борьбы и действовали больше на половине поля соперника. Не хватило только одного - забить на один гол больше, чтобы победить. Уверен, в дальнейшем будем забивать намного больше.
- Сегодня в центре защиты действовала необычная пара центральных защитников: Понедельник - Драмбаев. Как это повлияло на уверенность вратаря?
- Я бы не сказал, что непривычная. Понедельник уже играл на этой позиции, и довольно неплохо. Спасибо ребятам за отличную игру, - подытожил Клищук.
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