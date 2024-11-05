Клищук: Кривбасс выиграл много борьбы и действовал больше на половине поля Руха

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук прокомментировал ничью с "Рухом" (1:1) в матче 12-го тура УПЛ.

- Андрей, чего не хватило для получения трех очков?

- Немного больше фарта. Со своей стороны старался сделать все, чтобы избежать пропущенного гола, но соперник все же забил. Будем работать, чтобы в следующем матче оставить ворота "сухими".

- Как оценишь матч со своей стороны?

- В целом неплохое противостояние с большим количеством моментов. Могли еще забивать. Агрессивный поединок, но мы выиграли много борьбы и действовали больше на половине поля соперника. Не хватило только одного - забить на один гол больше, чтобы победить. Уверен, в дальнейшем будем забивать намного больше.

- Сегодня в центре защиты действовала необычная пара центральных защитников: Понедельник - Драмбаев. Как это повлияло на уверенность вратаря?

- Я бы не сказал, что непривычная. Понедельник уже играл на этой позиции, и довольно неплохо. Спасибо ребятам за отличную игру, - подытожил Клищук.