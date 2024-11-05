Микитишин: Ничья с Рухом - закономерный результат

Защитник "Кривбасса" Артур Микитишин подвел итоги матча против "Руха" (1:1) в 12-м туре УПЛ.

- Артур, оправдал ли поединок ожидания?

- Мы знали, что будет тяжелая игра, поэтому ожидали именно такого футбола плюс погода сыграла свою роль, был сильный ветер. "Рух" - быстрый и сильный оппонент. К сожалению, пропустили после контратаки, после чего нам пришлось отыгрываться. Это удалось в начале второго тайма.

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- Счет по игре?

- Мы могли забивать еще, создали неплохие моменты. Также шансы были и у соперника, поэтому в целом результат закономерен. Спасибо нашей команде за борьбу и хороший футбол. Надо готовиться к следующим матчам и уже там набирать больше очков, - сказал Микитишин.