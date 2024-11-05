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Григорчук может вернуться в УПЛ - один из клубов готовит громкое изменение на тренерском мостике
Пока на уровне слухов
Фото: Чорноморець
Украинский тренер Роман Григорчук может продолжить карьеру в ЛНЗ. Об этом сообщает Telegram-канал "Бий-Біжи".
По информации источника, в черкасском клубе уже ведутся дискуссии по поводу будущего Андреса Карраско во главе команды. Главной причиной является недостаточное качество игры под руководством испанского специалиста.
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Впрочем, к конкретным действиям ЛНЗ пока не переходил. Также клуб рассматривает вариант сохранения испанского вектора и приглашения другого тренера-иностранца.
После 12 сыгранных матчей ЛНЗ занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ.
Напомним, последним местом работы Григорчука был азербайджанский "Нефтчи".
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