  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорчук может вернуться в УПЛ - один из клубов готовит громкое изменение на тренерском мостике
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук может вернуться в УПЛ - один из клубов готовит громкое изменение на тренерском мостике

Премьер-лига

Пока на уровне слухов

Григорчук может вернуться в УПЛ - один из клубов готовит громкое изменение на тренерском мостике

Фото: Чорноморець

Новина українською

Украинский тренер Роман Григорчук может продолжить карьеру в ЛНЗ. Об этом сообщает Telegram-канал "Бий-Біжи".

По информации источника, в черкасском клубе уже ведутся дискуссии по поводу будущего Андреса Карраско во главе команды. Главной причиной является недостаточное качество игры под руководством испанского специалиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, к конкретным действиям ЛНЗ пока не переходил. Также клуб рассматривает вариант сохранения испанского вектора и приглашения другого тренера-иностранца.

После 12 сыгранных матчей ЛНЗ занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, последним местом работы Григорчука был азербайджанский "Нефтчи".

По теме
yellow-arrow
Кобин перевел пятерых игроков Ингульца в команду U-19 – Источник
yellow-arrow
Маркевич: Шахтеру будет сложно нивелировать отставание в 6 очков
yellow-arrow
Микитишин: Ничья с Рухом - закономерный результат
Роман Григорчук тренер ЛНЗ (Черкассы) Андрес Карраско
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Бий-Біжи
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости