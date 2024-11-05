Маркевич: Шахтеру будет сложно нивелировать отставание в 6 очков

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич назвал "Шахтер" лучшей командой УПЛ в октябре. Специалист также оценил игру "горняков" в матче с киевлянами.

"Мне импонирует "Шахтер". У "горняков" довольно приличная игра для чемпионата Украины, хотя не всегда стабильная. Но там есть футболисты, которые умеют играть в футбол.

Матч против "Динамо"? "Шахтер" сам виноват, что потерял очки в почти выигранной игре. Пусть это станет наукой для Крыськива. Я вообще не понимаю футболистов, которые внутри поля или в своей штрафной делают подкаты.

Что касается самого матча, то "Шахтер" играл лучше и должен был выигрывать. Но "Динамо" боролось до конца и выцарапало ничью, которая была им нужна.

Борьба за чемпионство будет до последнего тура, но "Шахтеру" будет сложно нивелировать отставание в шесть очков", - считает Маркевич.