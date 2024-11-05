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Маркевич: Шахтеру будет сложно нивелировать отставание в 6 очков

Премьер-лига

Тем не менее, специалист считает что борьба за чемпионство будет до последнего тура

Маркевич: Шахтеру будет сложно нивелировать отставание в 6 очков

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич назвал "Шахтер" лучшей командой УПЛ в октябре. Специалист также оценил игру "горняков" в матче с киевлянами.

"Мне импонирует "Шахтер". У "горняков" довольно приличная игра для чемпионата Украины, хотя не всегда стабильная. Но там есть футболисты, которые умеют играть в футбол.

Матч против "Динамо"? "Шахтер" сам виноват, что потерял очки в почти выигранной игре. Пусть это станет наукой для Крыськива. Я вообще не понимаю футболистов, которые внутри поля или в своей штрафной делают подкаты.

Что касается самого матча, то "Шахтер" играл лучше и должен был выигрывать. Но "Динамо" боролось до конца и выцарапало ничью, которая была им нужна.

Борьба за чемпионство будет до последнего тура, но "Шахтеру" будет сложно нивелировать отставание в шесть очков", - считает Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич назвал главную команду-разочарование УПЛ октября.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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