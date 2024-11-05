Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: Шахтеру будет сложно нивелировать отставание в 6 очков
Тем не менее, специалист считает что борьба за чемпионство будет до последнего тура
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич назвал "Шахтер" лучшей командой УПЛ в октябре. Специалист также оценил игру "горняков" в матче с киевлянами.
"Мне импонирует "Шахтер". У "горняков" довольно приличная игра для чемпионата Украины, хотя не всегда стабильная. Но там есть футболисты, которые умеют играть в футбол.
Матч против "Динамо"? "Шахтер" сам виноват, что потерял очки в почти выигранной игре. Пусть это станет наукой для Крыськива. Я вообще не понимаю футболистов, которые внутри поля или в своей штрафной делают подкаты.
Что касается самого матча, то "Шахтер" играл лучше и должен был выигрывать. Но "Динамо" боролось до конца и выцарапало ничью, которая была им нужна.
Борьба за чемпионство будет до последнего тура, но "Шахтеру" будет сложно нивелировать отставание в шесть очков", - считает Маркевич.
Ранее Мирон Маркевич назвал главную команду-разочарование УПЛ октября.
Популярное сейчас
- У защитника Динамо произошел рецидив травмы - Журналист
- Бывший нападающий Реала об игре Мбаппе в Мадриде: Проблема для меня в том, что Килиан не является центрфорвардом
- Дубли Ваната и Шапаренко, тренерские джокеры и Очеретько во главе львов. Символическая сборная 12-го тура УПЛ
- КДК раздал наказания по итогам матча Динамо - Шахтер
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico