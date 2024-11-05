Кобин перевел пятерых игроков Ингульца в команду U-19 – Источник

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин после поражения от "Динамо" (2:5) в 12-м туре УПЛ принял решение перевести в U-19 сразу пятерых игроков основы.

Об этом утверждает журналист “Украинского футбола” Дмитрий Венков.

Речь идет о следующих исполнителях: полузащитники Александр Козак, Сергей Петько и Юрий Козыренко, нападающий Артем Ситало и защитник Максим Мельничук.

Согласно данным источника, тренер недоволен отношением игроков к процессу и отправил их во вторую команду в качестве "воспитательных целей".

К слову, в прошлом месяце Василий Кобин решил отказаться от услуг Ярослава Богунова, с которым был расторгнут контракт.