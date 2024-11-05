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Кобин перевел пятерых игроков Ингульца в команду U-19 – Источник

Премьер-лига

В качестве "воспитательных целей"

Кобин перевел пятерых игроков Ингульца в команду U-19 – Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин после поражения от "Динамо" (2:5) в 12-м туре УПЛ принял решение перевести в U-19 сразу пятерых игроков основы.

Об этом утверждает журналист “Украинского футбола” Дмитрий Венков.

Речь идет о следующих исполнителях: полузащитники Александр Козак, Сергей Петько и Юрий Козыренко, нападающий Артем Ситало и защитник Максим Мельничук.

Согласно данным источника, тренер недоволен отношением игроков к процессу и отправил их во вторую команду в качестве "воспитательных целей".

К слову, в прошлом месяце Василий Кобин решил отказаться от услуг Ярослава Богунова, с которым был расторгнут контракт.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
05.11.2024 в 13:36
Рішуче схвалюю такі дії Василь Васильовича, треба до ігрових результатів додати ще чудову командну атмосферу, так переможемо
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Комментарии 1
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xo66it (Оболонський Рейх)
05.11.2024 в 13:36
Рішуче схвалюю такі дії Василь Васильовича, треба до ігрових результатів додати ще чудову командну атмосферу, так переможемо
Ответить
0
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