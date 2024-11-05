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Кобин перевел пятерых игроков Ингульца в команду U-19 – Источник
В качестве "воспитательных целей"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин после поражения от "Динамо" (2:5) в 12-м туре УПЛ принял решение перевести в U-19 сразу пятерых игроков основы.
Об этом утверждает журналист “Украинского футбола” Дмитрий Венков.
Речь идет о следующих исполнителях: полузащитники Александр Козак, Сергей Петько и Юрий Козыренко, нападающий Артем Ситало и защитник Максим Мельничук.
Согласно данным источника, тренер недоволен отношением игроков к процессу и отправил их во вторую команду в качестве "воспитательных целей".
К слову, в прошлом месяце Василий Кобин решил отказаться от услуг Ярослава Богунова, с которым был расторгнут контракт.
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