Без рыбы и мяса, или Нам тоже нужен взор во тьме! Акценты зрителя на играх 12-го тура

Общее впечатление от тура - ну, такое… И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. В Одессе, возможно перефразировали бы в знаменитое: шобы да, таки нет. В целом продолжаем скатываться в приснопамятный футбол нижних дивизионов, а то и аматоров - где собственно футболу борьба оставляет не так уж много места на поле.

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Каждый, кто смотрел хотя бы одну из трансляций тура должен был усвоить, как дважды два: мавики - это глаза и ударная сила подразделения в темноте. В такое время нам выпало жить. Так вот, складывается впечатление, что в окутывающем УПЛ мраке в них нуждается и наш футбол. Проблемы тут как со зрением, так и с атакой.

А результаты тур принес нам следующие.

Динамо - Ингулец 5:2

Александрия - Полесье 1:0

Шахтер - Черноморец 2:1

Карпаты - Левый Берег 3:0

Кривбасс - Рух 1:1

Заря - ЛНЗ 1:2

Оболонь - Верес 0:0

Ворскла - Колос 0:1

Зрелищность. В этом смысле, удовлетворили лишь два матча. Естественно, тот, где было забито семь голов - и он стал таким не только благодаря лидеру, но и аутсайдеру турнира. Достаточно увлекательно смотрелась также игра “Зари” с ЛНЗ.

И пусть в оставшихся трех четвертях поединков не было ни одного напрочь лишенного интереса, практически все они для меня слились в одну тягучую серую массу. Вот смотришь-смотришь, а на выходе - ни рыба, ни мясо. Хотя, к примеру, “Оболонь” с “Вересом” от позорища спас лишь второй тайм, до которого еще нужно было дожить.

Интрига. В преддверии свидания с Европой, фавориты решили свои задачи быстрее других. Третий гол “Динамо”, забитый в свои ворота Малышем, случился на 39-й минуте, и отыграть эту фору “Ингульцу” было уже не под силу. В Одессе Янаков еще мог сравнять счет на 48-й, но Ризнык выручил “Шахтер”, после чего футбол тут закончился.

В остальном все было, как у взрослых. Первый же гол “Карпат” в исполнении Подлепенца сделал неизбежным поражение “Левого Берега” на 71-й минуте. Две минуты спустя Приймак мог принести победу над “Вересом” “Оболони”, но пробил в стойку ворот. На 80-й - гол Молло ознаменовал собой триумф ЛНЗ над “Зарей”.

Тремя минутами позже судьбоносный мяч, забитый Смирным, позволил взять верх над “Полесьем” “Александрии”. На 90-й - Сыч, пожалуй, еще мог вырвать победу над “Кривбассом” для “Руха”, но промахнулся. И уже в компенсированное время аналогичный промах Иеде лишил шанса отыграться у “Колоса” “Ворсклу”.

Логика. Максимально закономерными сочту два последних по времени счета в туре. “Кривбасс” и “Рух” заслуживали именно этих 1:1. А ЛНЗ для меня очевидно “наиграл” на свои 2:1 с “Зарей”, и было странно слышать другое от экспертов в студии, на которую наткнулся случайно (как правило, хватает самой игры). Впрочем, это взгляд зрителя.

Ничья, правда результативная, смотрелась и у “Оболони” с “Вересом”. А вот явно нелогичным вышел исход лишь одного матча - в Александрии, где “Полесье” вполне заслужило ничью. Как всегда, свои выводы делаю на основании элементарного подсчета шансов, которые видятся голевыми.

Судейство. Выделил бы два эпизода, которые прокомментирует мой коллега-консультант Юстас.

“Карпаты” - “Левый Берег”. 75-я минута: пенальти в ворота гостей, при счете 1:0 - “Категорически согласен с экспертом Шебеком. Расстояние небольшое, рука – в естественном положении, и это - не нарушение правил. И пару туров назад такой же момент без назначения пенальти был преподнесен Риццоли как правильный”.

Другое дело - насколько это помогло бы “Левому Берегу” избежать поражения. Но кто знает наверняка…

Рефери: Романюк. ВАР: Омельченко. Вторая результативная ошибка в чемпионате этого же тандема, и в том же качестве (отмененный гол Будковского “Вересу” три тура назад - они же). У Омельченко, к тому же, был еще один подобный ляпсус ранее в качестве рефери. Разумеется, по версии нашего блога.

“Александрия” - “Полесье”. 90+4-я минута: не назначенный пенальти в ворота хозяев поля за игру рукой Кампуша, при 1:0 - “Определить не представляется возможным. Ни одного внятного повтора. Если ВАРу показывают то же самое, то беда… Хотя по динамике там скорее рука”. Тем любопытнее будет услышать синьора Риццоли.

Везение. Здесь в центре внимания - “Колос”, которому принес победу мяч, фактически подаренный на ровном месте полтавчанином Хрипчуком. А не будь его - и все явное преимущество ковалевцев над “Ворсклой” пропало бы втуне.

О штанге, после удара Приймака спасшей в Киеве от поражения “Верес”, примерно в это же время - в середине второго тайма, уже упоминалось выше.

Личности. Для меня самой видной фигурой тура стал Момо из ЛНЗ с пятью участиями в ключевых фрагментах матча. Вторым назвал бы Очеретько из “Карпат”. Примерно одинаково заслуживают быть включенными в тройку ярчайших Шапаренко и Ванат из “Динамо”.

Затем следует Подлепенец (“Карпаты”), а за ним - Судаков (“Шахтер”). С точки зрения эффективности выделю Дубинчака (“Динамо”): два участия в двух голевых атаках..

Вратари на виду чаще были из проигравших команд. Турбаевский - шесть зачетных сэйвов, при двух пропущенных “Зарей” мячах. Исенко - четыре сэйва и роковой для “Ворсклы” гол.

Симпатии. Соперник позволил блеснуть “Динамо” - девять голевых, как по мне, моментов. Следующим назову ЛНЗ, а за ним - “Карпаты”, “Шахтер” и “Колос”.

Абсолютный ноль тура - “Левый Берег”. Один из якорей УПЛ, тянущих его на прагматичное дно. Всего по парочке моментов создали “Ворскла” и “Черноморец”.

Таблица. “Шахтер” обошел “Полесье”, войдя в призовую тройку. И теперь дуэт лидеров от третьего места отделяет расстояние в две победы.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 11 9 2 0 27-8 29 2 ФК Александрия 11 9 2 0 18-7 29 3 Шахтер 11 7 2 2 28-11 23 4 Полесье 11 6 4 1 19-8 22 5 Карпаты 12 5 3 4 15-14 18 6 Кривбасс 11 5 3 3 12-10 18 7 ЛНЗ 12 5 3 4 15-17 18 8 Рух 11 3 6 2 16-7 15 9 Заря 12 5 0 7 12-14 15 10 Верес 12 2 6 4 12-16 12 11 Черноморец 12 3 3 6 8-13 12 12 Колос 12 2 6 4 7-9 12 13 Ворскла 12 2 4 6 11-18 10 14 Левый Берег 12 2 2 8 4-17 8 15 Оболонь 12 1 3 8 5-26 6 16 Ингулец 12 0 5 7 9-23 5

В гонке преследования за последнюю вероятную путевку в Европу “Карпаты” и ЛНЗ нагнали “Кривбасс”.

“Колос”, опередив в “лобовом” поединке “Ворсклу”, поменялся с нею местами и отправил в зону риска.

Все ценнее становится удельный вес каждого очка для “Ингульца”. Но набирает их пока не он.

Анонсы. Вывеска 13-го тура: “Динамо” - “Полесье”. Настоящий момент истины для команды Ашура. По крайней мере, в первом круге. Держим в уме Лигу Европы у команды Шовковского и менее трех суток до УПЛ.

“Александрия” - “Карпаты”. Своего рода экзамен на пригодность для высоко забравшейся команды Лупашко. Удержится ли шапка Мономаха на голове у команды Ротаня и на сей раз?

“Шахтер” - “Заря”? Ну не знаю. Команда Бартуловича как-то пока не внушает. Разве что команда Пушича не войдет в должные кондиции после Лиги чемпионов - тогда может быть любопытно.

“Колос” - “Кривбасс”: очки позарез нельзя терять обоим. ЛНЗ - “Оболонь”: как говорится, та же фигня. “Черноморец” - “Ворскла”: тем более. “Левый Берег” - “Ингулец”: тут вообще схватка над пропастью. И, лишь “Рух” теоретически может не так париться перед встречей с “Вересом”, у которого положение - читай абзац сначала.

А знаете, именно этот тур видится пока самым интригующим, с точки зрения таблицы. Ну а пока мы в ожидании Европы. В кои-то веки нашим мученикам попались соперники, которые, по идее, не должны гонять нас по газону, как слепых котят. Но хочу подчеркнуть: это отнюдь не означает, что мы обязаны у них выигрывать.

Фото - UA-Футбол