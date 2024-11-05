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Без рыбы и мяса, или Нам тоже нужен взор во тьме! Акценты зрителя на играх 12-го тура
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Общее впечатление от тура - ну, такое… И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. В Одессе, возможно перефразировали бы в знаменитое: шобы да, таки нет. В целом продолжаем скатываться в приснопамятный футбол нижних дивизионов, а то и аматоров - где собственно футболу борьба оставляет не так уж много места на поле.
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Каждый, кто смотрел хотя бы одну из трансляций тура должен был усвоить, как дважды два: мавики - это глаза и ударная сила подразделения в темноте. В такое время нам выпало жить. Так вот, складывается впечатление, что в окутывающем УПЛ мраке в них нуждается и наш футбол. Проблемы тут как со зрением, так и с атакой.
А результаты тур принес нам следующие.
- Динамо - Ингулец 5:2
- Александрия - Полесье 1:0
- Шахтер - Черноморец 2:1
- Карпаты - Левый Берег 3:0
- Кривбасс - Рух 1:1
- Заря - ЛНЗ 1:2
- Оболонь - Верес 0:0
- Ворскла - Колос 0:1
Зрелищность. В этом смысле, удовлетворили лишь два матча. Естественно, тот, где было забито семь голов - и он стал таким не только благодаря лидеру, но и аутсайдеру турнира. Достаточно увлекательно смотрелась также игра “Зари” с ЛНЗ.
И пусть в оставшихся трех четвертях поединков не было ни одного напрочь лишенного интереса, практически все они для меня слились в одну тягучую серую массу. Вот смотришь-смотришь, а на выходе - ни рыба, ни мясо. Хотя, к примеру, “Оболонь” с “Вересом” от позорища спас лишь второй тайм, до которого еще нужно было дожить.
Интрига. В преддверии свидания с Европой, фавориты решили свои задачи быстрее других. Третий гол “Динамо”, забитый в свои ворота Малышем, случился на 39-й минуте, и отыграть эту фору “Ингульцу” было уже не под силу. В Одессе Янаков еще мог сравнять счет на 48-й, но Ризнык выручил “Шахтер”, после чего футбол тут закончился.
В остальном все было, как у взрослых. Первый же гол “Карпат” в исполнении Подлепенца сделал неизбежным поражение “Левого Берега” на 71-й минуте. Две минуты спустя Приймак мог принести победу над “Вересом” “Оболони”, но пробил в стойку ворот. На 80-й - гол Молло ознаменовал собой триумф ЛНЗ над “Зарей”.
Тремя минутами позже судьбоносный мяч, забитый Смирным, позволил взять верх над “Полесьем” “Александрии”. На 90-й - Сыч, пожалуй, еще мог вырвать победу над “Кривбассом” для “Руха”, но промахнулся. И уже в компенсированное время аналогичный промах Иеде лишил шанса отыграться у “Колоса” “Ворсклу”.
Логика. Максимально закономерными сочту два последних по времени счета в туре. “Кривбасс” и “Рух” заслуживали именно этих 1:1. А ЛНЗ для меня очевидно “наиграл” на свои 2:1 с “Зарей”, и было странно слышать другое от экспертов в студии, на которую наткнулся случайно (как правило, хватает самой игры). Впрочем, это взгляд зрителя.
Ничья, правда результативная, смотрелась и у “Оболони” с “Вересом”. А вот явно нелогичным вышел исход лишь одного матча - в Александрии, где “Полесье” вполне заслужило ничью. Как всегда, свои выводы делаю на основании элементарного подсчета шансов, которые видятся голевыми.
Судейство. Выделил бы два эпизода, которые прокомментирует мой коллега-консультант Юстас.
“Карпаты” - “Левый Берег”. 75-я минута: пенальти в ворота гостей, при счете 1:0 - “Категорически согласен с экспертом Шебеком. Расстояние небольшое, рука – в естественном положении, и это - не нарушение правил. И пару туров назад такой же момент без назначения пенальти был преподнесен Риццоли как правильный”.
Другое дело - насколько это помогло бы “Левому Берегу” избежать поражения. Но кто знает наверняка…
Рефери: Романюк. ВАР: Омельченко. Вторая результативная ошибка в чемпионате этого же тандема, и в том же качестве (отмененный гол Будковского “Вересу” три тура назад - они же). У Омельченко, к тому же, был еще один подобный ляпсус ранее в качестве рефери. Разумеется, по версии нашего блога.
“Александрия” - “Полесье”. 90+4-я минута: не назначенный пенальти в ворота хозяев поля за игру рукой Кампуша, при 1:0 - “Определить не представляется возможным. Ни одного внятного повтора. Если ВАРу показывают то же самое, то беда… Хотя по динамике там скорее рука”. Тем любопытнее будет услышать синьора Риццоли.
Везение. Здесь в центре внимания - “Колос”, которому принес победу мяч, фактически подаренный на ровном месте полтавчанином Хрипчуком. А не будь его - и все явное преимущество ковалевцев над “Ворсклой” пропало бы втуне.
О штанге, после удара Приймака спасшей в Киеве от поражения “Верес”, примерно в это же время - в середине второго тайма, уже упоминалось выше.
Личности. Для меня самой видной фигурой тура стал Момо из ЛНЗ с пятью участиями в ключевых фрагментах матча. Вторым назвал бы Очеретько из “Карпат”. Примерно одинаково заслуживают быть включенными в тройку ярчайших Шапаренко и Ванат из “Динамо”.
Затем следует Подлепенец (“Карпаты”), а за ним - Судаков (“Шахтер”). С точки зрения эффективности выделю Дубинчака (“Динамо”): два участия в двух голевых атаках..
Вратари на виду чаще были из проигравших команд. Турбаевский - шесть зачетных сэйвов, при двух пропущенных “Зарей” мячах. Исенко - четыре сэйва и роковой для “Ворсклы” гол.
Симпатии. Соперник позволил блеснуть “Динамо” - девять голевых, как по мне, моментов. Следующим назову ЛНЗ, а за ним - “Карпаты”, “Шахтер” и “Колос”.
Абсолютный ноль тура - “Левый Берег”. Один из якорей УПЛ, тянущих его на прагматичное дно. Всего по парочке моментов создали “Ворскла” и “Черноморец”.
Таблица. “Шахтер” обошел “Полесье”, войдя в призовую тройку. И теперь дуэт лидеров от третьего места отделяет расстояние в две победы.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|11
|9
|2
|0
|27-8
|29
|2
|ФК Александрия
|11
|9
|2
|0
|18-7
|29
|3
|Шахтер
|11
|7
|2
|2
|28-11
|23
|4
|Полесье
|11
|6
|4
|1
|19-8
|22
|5
|Карпаты
|12
|5
|3
|4
|15-14
|18
|6
|Кривбасс
|11
|5
|3
|3
|12-10
|18
|7
|ЛНЗ
|12
|5
|3
|4
|15-17
|18
|8
|Рух
|11
|3
|6
|2
|16-7
|15
|9
|Заря
|12
|5
|0
|7
|12-14
|15
|10
|Верес
|12
|2
|6
|4
|12-16
|12
|11
|Черноморец
|12
|3
|3
|6
|8-13
|12
|12
|Колос
|12
|2
|6
|4
|7-9
|12
|13
|Ворскла
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|14
|Левый Берег
|12
|2
|2
|8
|4-17
|8
|15
|Оболонь
|12
|1
|3
|8
|5-26
|6
|16
|Ингулец
|12
|0
|5
|7
|9-23
|5
В гонке преследования за последнюю вероятную путевку в Европу “Карпаты” и ЛНЗ нагнали “Кривбасс”.
“Колос”, опередив в “лобовом” поединке “Ворсклу”, поменялся с нею местами и отправил в зону риска.
Все ценнее становится удельный вес каждого очка для “Ингульца”. Но набирает их пока не он.
Анонсы. Вывеска 13-го тура: “Динамо” - “Полесье”. Настоящий момент истины для команды Ашура. По крайней мере, в первом круге. Держим в уме Лигу Европы у команды Шовковского и менее трех суток до УПЛ.
“Александрия” - “Карпаты”. Своего рода экзамен на пригодность для высоко забравшейся команды Лупашко. Удержится ли шапка Мономаха на голове у команды Ротаня и на сей раз?
“Шахтер” - “Заря”? Ну не знаю. Команда Бартуловича как-то пока не внушает. Разве что команда Пушича не войдет в должные кондиции после Лиги чемпионов - тогда может быть любопытно.
“Колос” - “Кривбасс”: очки позарез нельзя терять обоим. ЛНЗ - “Оболонь”: как говорится, та же фигня. “Черноморец” - “Ворскла”: тем более. “Левый Берег” - “Ингулец”: тут вообще схватка над пропастью. И, лишь “Рух” теоретически может не так париться перед встречей с “Вересом”, у которого положение - читай абзац сначала.
А знаете, именно этот тур видится пока самым интригующим, с точки зрения таблицы. Ну а пока мы в ожидании Европы. В кои-то веки нашим мученикам попались соперники, которые, по идее, не должны гонять нас по газону, как слепых котят. Но хочу подчеркнуть: это отнюдь не означает, что мы обязаны у них выигрывать.
Фото - UA-Футбол
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