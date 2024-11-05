Ключевой игрок ЛНЗ прокомментировал свое возвращение на поле после длительного отсутствия

Ключевой полузащитник "ЛНЗ" Эйнел Соареш вернулся на поле после тяжелой травмы, которую получил в августе этого года в матче с "Александрией".

26-летний футболист сыграл в поединке 12-го тура УПЛ против луганской "Зари" (2:1). Эйнел провел на поле около 20 минут и сразу отметился результативным действием.

После завершения игры Эйнел дал свой комментарий клубной пресс-службе.

- Эйнел, поздравляем с возвращением на поле! Как самочувствие?

- Очень счастлив вернуться после трех месяцев, которые я пропустил из-за травмы. Также радуюсь результату который мы получили, это важная победа и мы заслужили ее.

- Твои первые прикосновения к мячу сегодня были очень успешны: красивый обыгрыш, опасный удар, также удачное открытие после которого забил Молло. Как ты готовился к матчу, прежде всего ментально?

- Да-да, мне пришлось быть очень психологически устойчивым и уверенным, чтобы быть готовым играть и я это сделал сегодня довольно удачно.

- Ты знал, что сегодня получишь игровое время?

- Нет, я не знал на 100%, но был уверен в этом.

- Каким ты видел этот матч со скамейки запасных?

- Наша команда играла лучше, мы просто заслуживали эти голы и эту победу, потому что мы сделали все, чтобы забрать три очка сегодня, - поделился Соареш.