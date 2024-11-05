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Ключевой игрок ЛНЗ прокомментировал свое возвращение на поле после длительного отсутствия
Эйнел Соареш отличился ассистом в матче против "Зари"
Фото: ФК ЛНЗ
Ключевой полузащитник "ЛНЗ" Эйнел Соареш вернулся на поле после тяжелой травмы, которую получил в августе этого года в матче с "Александрией".
26-летний футболист сыграл в поединке 12-го тура УПЛ против луганской "Зари" (2:1). Эйнел провел на поле около 20 минут и сразу отметился результативным действием.
После завершения игры Эйнел дал свой комментарий клубной пресс-службе.
- Эйнел, поздравляем с возвращением на поле! Как самочувствие?
- Очень счастлив вернуться после трех месяцев, которые я пропустил из-за травмы. Также радуюсь результату который мы получили, это важная победа и мы заслужили ее.
- Твои первые прикосновения к мячу сегодня были очень успешны: красивый обыгрыш, опасный удар, также удачное открытие после которого забил Молло. Как ты готовился к матчу, прежде всего ментально?
- Да-да, мне пришлось быть очень психологически устойчивым и уверенным, чтобы быть готовым играть и я это сделал сегодня довольно удачно.
- Ты знал, что сегодня получишь игровое время?
- Нет, я не знал на 100%, но был уверен в этом.
- Каким ты видел этот матч со скамейки запасных?
- Наша команда играла лучше, мы просто заслуживали эти голы и эту победу, потому что мы сделали все, чтобы забрать три очка сегодня, - поделился Соареш.
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