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"Не зарабатывают деньги, а получают". Поворознюк - о переводе пятерых игроков Ингульца в дубль
Функционер встал на сторону тренера
Скриншот: YouTube
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал
"Это решение тренера. Я в эти процессы не лезу. Какая причина? Да откуда же я знаю? Ну, нет результата. Зарплату и премии все получают вовремя, а результата нет. Видимо, таким образом тренер "воспитывает" игроков.
Повторюсь, я никогда не влезал в эти процессы. Я инвестор футбольного клуба. Никогда не говорю, кого ставить, а кого - нет, как играть и прочее. Зачем тогда мне тренер? Это его решение. Он мне сказал, и я поддержал.
Игроков хватит. Я лучше возьму из U-19 молодежь. Я хочу, чтобы играли ребята, у которых горят глаза, а не те, кто смотрит, кто сколько получает. Я привык все в своей жизни делать от души и зарабатывать деньги, а не получать. Это разные вещи. Вот они сейчас их получают, а не зарабатывают.
Временная ли это ссылка? Я тот же вопрос задавал тренеру, и мы вдвоем пришли к выводу, что все зависит только от них. Им дадут возможность показать себя в тренировочном процессе и сразу все будет видно. Так, как они сейчас относятся к работе... Я поддержал тренера", - подытожил Поворознюк.
Напомним, после разгромного поражения от "Динамо" (2:5) в УПЛ Василий Кобин перевел в дубль "Ингульца" Артема Ситало, Александра Козака, Сергея Петько, Юрия Козыренко и Максима Мельничука.
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