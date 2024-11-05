"Не зарабатывают деньги, а получают". Поворознюк - о переводе пятерых игроков Ингульца в дубль

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал решение главного тренера клуба Василия Кобина перевести сразу пятерых футболистов своей команды в U-19.

"Это решение тренера. Я в эти процессы не лезу. Какая причина? Да откуда же я знаю? Ну, нет результата. Зарплату и премии все получают вовремя, а результата нет. Видимо, таким образом тренер "воспитывает" игроков.

Повторюсь, я никогда не влезал в эти процессы. Я инвестор футбольного клуба. Никогда не говорю, кого ставить, а кого - нет, как играть и прочее. Зачем тогда мне тренер? Это его решение. Он мне сказал, и я поддержал.

Игроков хватит. Я лучше возьму из U-19 молодежь. Я хочу, чтобы играли ребята, у которых горят глаза, а не те, кто смотрит, кто сколько получает. Я привык все в своей жизни делать от души и зарабатывать деньги, а не получать. Это разные вещи. Вот они сейчас их получают, а не зарабатывают.

Временная ли это ссылка? Я тот же вопрос задавал тренеру, и мы вдвоем пришли к выводу, что все зависит только от них. Им дадут возможность показать себя в тренировочном процессе и сразу все будет видно. Так, как они сейчас относятся к работе... Я поддержал тренера", - подытожил Поворознюк.