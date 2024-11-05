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"Не зарабатывают деньги, а получают". Поворознюк - о переводе пятерых игроков Ингульца в дубль

Премьер-лига

Функционер встал на сторону тренера

"Не зарабатывают деньги, а получают". Поворознюк - о переводе пятерых игроков Ингульца в дубль

Скриншот: YouTube

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал решение главного тренера клуба Василия Кобина перевести сразу пятерых футболистов своей команды в U-19.

"Это решение тренера. Я в эти процессы не лезу. Какая причина? Да откуда же я знаю? Ну, нет результата. Зарплату и премии все получают вовремя, а результата нет. Видимо, таким образом тренер "воспитывает" игроков.

Повторюсь, я никогда не влезал в эти процессы. Я инвестор футбольного клуба. Никогда не говорю, кого ставить, а кого - нет, как играть и прочее. Зачем тогда мне тренер? Это его решение. Он мне сказал, и я поддержал.

Игроков хватит. Я лучше возьму из U-19 молодежь. Я хочу, чтобы играли ребята, у которых горят глаза, а не те, кто смотрит, кто сколько получает. Я привык все в своей жизни делать от души и зарабатывать деньги, а не получать. Это разные вещи. Вот они сейчас их получают, а не зарабатывают.

Временная ли это ссылка? Я тот же вопрос задавал тренеру, и мы вдвоем пришли к выводу, что все зависит только от них. Им дадут возможность показать себя в тренировочном процессе и сразу все будет видно. Так, как они сейчас относятся к работе... Я поддержал тренера", - подытожил Поворознюк.

Напомним, после разгромного поражения от "Динамо" (2:5) в УПЛ Василий Кобин перевел в дубль "Ингульца" Артема Ситало, Александра Козака, Сергея Петько, Юрия Козыренко и Максима Мельничука.

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Кобин перевел пятерых игроков Ингульца в команду U-19 – Источник
Василий Кобин Александр Козак Артем Ситало Ингулец (Петрово) Сергей Петько Александр Поворознюк Юрий Козыренко Максим Мельничук
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 16:23
Злодій, насильник та вбивця, якого прикриває влада зеленого Нелоха !
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 16:23
Злодій, насильник та вбивця, якого прикриває влада зеленого Нелоха !
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0
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tekutiev (донецк,Украина)
05.11.2024 в 15:07
"привык всё делать от души и зарабатывать деньги" ..... свинорылый.барин и его холопы.ингулец сейчас последний в таблице.пусть и вылетает из упл.никто не заплачет
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