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Олег Федорчук: Рух остановился, у команды нет креатива
У львовян проблемы
fcrukh.com
Известный тренер и эксперт Олег Федорчук назвал худшую, по его мнению, команду
"Я бы назвал несколько команд. Первая – это "Рух", который остановился, у команды нет креатива. Хочется видеть большее разнообразие в тактическом плане. Думаю, в этом вина не только тренерского штаба и футболистов, но и менеджмента, потому что не все им удалось спрогнозировать.
В первую очередь – что у "Руха" очень большой травматизм в команде. Думаю, нужно просмотреть ряд позиций в тренировочном процессе. Здесь или где-то перегрузили, или еще что-нибудь.
Также не впечатляет "Ворскла". Состав у них не изменился, а команда просела и сейчас борется за выживание", - рассказал Федорчук.
Напомним, что на данный момент "Рух" идет на 8-м месте в УПЛ, а "Ворскла" - на 13-м.
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