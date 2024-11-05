Олег Федорчук: Рух остановился, у команды нет креатива

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук назвал худшую, по его мнению, команду УПЛ в октябре.

"Я бы назвал несколько команд. Первая – это "Рух", который остановился, у команды нет креатива. Хочется видеть большее разнообразие в тактическом плане. Думаю, в этом вина не только тренерского штаба и футболистов, но и менеджмента, потому что не все им удалось спрогнозировать.

В первую очередь – что у "Руха" очень большой травматизм в команде. Думаю, нужно просмотреть ряд позиций в тренировочном процессе. Здесь или где-то перегрузили, или еще что-нибудь.

Также не впечатляет "Ворскла". Состав у них не изменился, а команда просела и сейчас борется за выживание", - рассказал Федорчук.