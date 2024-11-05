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"Это вызывает уважение". Олег Федорчук рассказал о трансформациях Ротаня
От романтического футбола до прагматичного
Фото: Олександрія
Известный тренер и эксперт Олег Федорчук охарактеризовал главного тренера "
"Ротань прошел трансформацию от романтического футбола а-ля Малофеев в 80-е годы до прагматичного, приносящего результат и неплохую игру. Это вызывает уважение. Легко декларировать красивый футбол, но сложно зарабатывать очки.
При Ротане раскрываются и добавляют многие футболисты, чего только стоит реанимация Калюжного. Штаб Ротаня уже набрался достаточно опыта, чтобы не совершать детских ошибок", - сказал Федорчук.
Напомним, что на данный момент "Александрия" Ротаня сейчас делит 1-2 места в турнирной таблице УПЛ с "Динамо". О обеих команд по 29 очков.
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