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"Это вызывает уважение". Олег Федорчук рассказал о трансформациях Ротаня

Премьер-лига
Обновлено

От романтического футбола до прагматичного

"Это вызывает уважение". Олег Федорчук рассказал о трансформациях Ротаня

Фото: Олександрія

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Известный тренер и эксперт Олег Федорчук охарактеризовал главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня.

"Ротань прошел трансформацию от романтического футбола а-ля Малофеев в 80-е годы до прагматичного, приносящего результат и неплохую игру. Это вызывает уважение. Легко декларировать красивый футбол, но сложно зарабатывать очки.

При Ротане раскрываются и добавляют многие футболисты, чего только стоит реанимация Калюжного. Штаб Ротаня уже набрался достаточно опыта, чтобы не совершать детских ошибок", - сказал Федорчук.

Напомним, что на данный момент "Александрия" Ротаня сейчас делит 1-2 места в турнирной таблице УПЛ с "Динамо". О обеих команд по 29 очков.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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