"Это вызывает уважение". Олег Федорчук рассказал о трансформациях Ротаня

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук охарактеризовал главного тренера " Александрии " Руслана Ротаня.

"Ротань прошел трансформацию от романтического футбола а-ля Малофеев в 80-е годы до прагматичного, приносящего результат и неплохую игру. Это вызывает уважение. Легко декларировать красивый футбол, но сложно зарабатывать очки.

При Ротане раскрываются и добавляют многие футболисты, чего только стоит реанимация Калюжного. Штаб Ротаня уже набрался достаточно опыта, чтобы не совершать детских ошибок", - сказал Федорчук.