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Пасич рассказал, за счет чего ЛНЗ смог перевернуть игру во втором тайме матча с Зарей

Премьер-лига

ЛНЗ добыл волевую победу 2:1

Пасич рассказал, за счет чего ЛНЗ смог перевернуть игру во втором тайме матча с Зарей

Фото: ФК ЛНЗ

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Универсальный фланговый игрок ЛНЗ Геннадий Пасич подвел итог матча 12-го тура УПЛ с "Зарей", в котором черкасская команда победила 2:1.

"Первый тайм гости не могут записать в свой актив. Прежде всего, потому, что в завершающей стадии атак не хватало точного последнего паса. И, скорее всего, "Заря" заслуженно ушла на перерыв, выигрывая – 1:0.

Все же, похоже, луганчане не ждали от нас вспышки активности во втором тайме. Кстати, мы никаких корректив в тактические схемы не вносили. Просто более плотно начали встречать номинальных хозяев на их половине поля и у "Зари" возникли проблемы в позиционном наступлении.

А эффективный отбор в переходных фазах позволял находить свободные зоны у владений "Зари". Луганчане не успевали за нашими перемещениями. Это помогло восстановить паритет, а под занавес поединка добыть волевую победу. Она ценна, прежде всего, в психологическом аспекте, ведь в последнее время мы несколько притормозили в чемпионате, досрочно выбыли из розыгрыша Кубка Украины. Поэтому очень хочется реабилитироваться", - сказал Пасич.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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