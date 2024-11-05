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Пасич рассказал, за счет чего ЛНЗ смог перевернуть игру во втором тайме матча с Зарей
ЛНЗ добыл волевую победу 2:1
Фото: ФК ЛНЗ
Универсальный фланговый игрок ЛНЗ Геннадий Пасич подвел итог матча 12-го тура УПЛ с "Зарей",
"Первый тайм гости не могут записать в свой актив. Прежде всего, потому, что в завершающей стадии атак не хватало точного последнего паса. И, скорее всего, "Заря" заслуженно ушла на перерыв, выигрывая – 1:0.
Все же, похоже, луганчане не ждали от нас вспышки активности во втором тайме. Кстати, мы никаких корректив в тактические схемы не вносили. Просто более плотно начали встречать номинальных хозяев на их половине поля и у "Зари" возникли проблемы в позиционном наступлении.
А эффективный отбор в переходных фазах позволял находить свободные зоны у владений "Зари". Луганчане не успевали за нашими перемещениями. Это помогло восстановить паритет, а под занавес поединка добыть волевую победу. Она ценна, прежде всего, в психологическом аспекте, ведь в последнее время мы несколько притормозили в чемпионате, досрочно выбыли из розыгрыша Кубка Украины. Поэтому очень хочется реабилитироваться", - сказал Пасич.
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