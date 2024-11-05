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Был билет на 24 февраля 2022 года. Безерра мог оказаться в другом клубе УПЛ
В итоге, вышло так, как вышло
Фото: ФК Олександрія
Бразильский вингер "
Как сообщает источник, у вингера на руках был билет до Днепра с датой на 24 февраля 2022 года.
Отмечается, что в "Днепре-1" Хуан выступал бы за юношескую команду клуба.
Впрочем, ожидаемо, что из-за начала полномасштабного вторжения РФ футболист остался на родине, выступая за "Васко Да Гама".
Напомним, что в итоге, Безерра перешел свободным агентом в "Александрию" 1 сентября 2023 года.
В сезоне 2024/25 Безерра провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
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