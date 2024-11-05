Был билет на 24 февраля 2022 года. Безерра мог оказаться в другом клубе УПЛ

Бразильский вингер " Александрии " Хуан Альвина Безерра в 2022 году мог оказаться в "Днепре-1", сообщает ТаТоТаке.

Как сообщает источник, у вингера на руках был билет до Днепра с датой на 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что в "Днепре-1" Хуан выступал бы за юношескую команду клуба.

Впрочем, ожидаемо, что из-за начала полномасштабного вторжения РФ футболист остался на родине, выступая за "Васко Да Гама".

Напомним, что в итоге, Безерра перешел свободным агентом в "Александрию" 1 сентября 2023 года.

В сезоне 2024/25 Безерра провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.