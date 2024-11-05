  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Был билет на 24 февраля 2022 года. Безерра мог оказаться в другом клубе УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Был билет на 24 февраля 2022 года. Безерра мог оказаться в другом клубе УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

В итоге, вышло так, как вышло

Был билет на 24 февраля 2022 года. Безерра мог оказаться в другом клубе УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Бразильский вингер "Александрии" Хуан Альвина Безерра в 2022 году мог оказаться в "Днепре-1", сообщает ТаТоТаке.

Как сообщает источник, у вингера на руках был билет до Днепра с датой на 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что в "Днепре-1" Хуан выступал бы за юношескую команду клуба.

Впрочем, ожидаемо, что из-за начала полномасштабного вторжения РФ футболист остался на родине, выступая за "Васко Да Гама".

Напомним, что в итоге, Безерра перешел свободным агентом в "Александрию" 1 сентября 2023 года.

В сезоне 2024/25 Безерра провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Сергей Чуйченко: Рад видеть Александрию в числе претендентов на медали
yellow-arrow
Вирт: Если бы Шахтер так играл на Донбасс-Арене, свиста было бы больше аплодисментов
yellow-arrow
"Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
ФК Александрия СК Днепр-1 Безерра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости