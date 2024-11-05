Ярмоленко: Динамо – самый популярный клуб в Украине

Вингер " Динамо " Андрей Ярмоленко в интервью немецким СМИ рассказал, чем для него важен киевский клуб.

"Динамо" – самый популярный клуб в Украине. Сотни тысяч мальчиков мечтают играть здесь, и я не стал исключением.

Но даже в самых смелых мечтах я никогда не мог представить, что смогу так глубоко войти в историю этого клуба. Ощущение, когда болельщики "Динамо" в эйфории кричат ​​твое имя или когда ты поднимаешь кубок в форме этого большого клуба, не передать словами", - сказал Ярмоленко.