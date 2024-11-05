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Ярмоленко: Динамо – самый популярный клуб в Украине
Андрей Ярмоленко рассказал немецким СМИ, что такое Динамо Киев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "
"Динамо" – самый популярный клуб в Украине. Сотни тысяч мальчиков мечтают играть здесь, и я не стал исключением.
Но даже в самых смелых мечтах я никогда не мог представить, что смогу так глубоко войти в историю этого клуба. Ощущение, когда болельщики "Динамо" в эйфории кричат твое имя или когда ты поднимаешь кубок в форме этого большого клуба, не передать словами", - сказал Ярмоленко.
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