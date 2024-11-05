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Ярмоленко: Динамо – самый популярный клуб в Украине

Премьер-лига

Андрей Ярмоленко рассказал немецким СМИ, что такое Динамо Киев

Ярмоленко: Динамо – самый популярный клуб в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко в интервью немецким СМИ рассказал, чем для него важен киевский клуб.

"Динамо" – самый популярный клуб в Украине. Сотни тысяч мальчиков мечтают играть здесь, и я не стал исключением.

Но даже в самых смелых мечтах я никогда не мог представить, что смогу так глубоко войти в историю этого клуба. Ощущение, когда болельщики "Динамо" в эйфории кричат ​​твое имя или когда ты поднимаешь кубок в форме этого большого клуба, не передать словами", - сказал Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
hsv.de
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romedon
05.11.2024 в 19:41
Відкриваєш турнірну таблицю Ліги Європи і бачиш що таке Динамо
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Комментарии 10
Romedon
05.11.2024 в 19:41
Відкриваєш турнірну таблицю Ліги Європи і бачиш що таке Динамо
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1
1
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 19:28
Однією з ознак мислення бідних людей (лузерів) є обезцінення чужої праці.Люди, які постійно стикаються з фінансовими труднощами (лузери), як в нашому випадку Matachorros (Горловка), постійно недооцінюють зусилля, які докладають успішні особистості. Коли вони бачать блискучий результат, не помічаючи тисячі годин праці, поту, травм і перешкод, які довелося подолати спортсмену на цьому шляху, то не можуть здержати свій гнів та ненависть. Замість того, щоб брати приклад з успішних людей, вони схильні заздрити їм, активно шукати недоліки та хейтити, сподіваючись, що так їм буде жити морально легше.
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0
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.11.2024 в 19:28
Саме так! Він безперечно завжди найпопулярніший клуб в Україні! А Ярмоленко один з тих, хто має справжнє динамівське серце і з честю представляє Динамо та Україну.
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1
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lectmarqu (Пловдив)
05.11.2024 в 18:33
ФК Динамо Київ і в Радянському Союзі був найбільш популярним та прославленим клубом. Але це все в минулому. А зараз Динамо стагнує як і вся Україна.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.11.2024 в 19:38
Не судіть по собі, та ще й із закордону - з Пловдива.
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0
0
vlapa (Киев)
05.11.2024 в 19:41
Ну, стагнує. Але це не робить його менш популярнішим в Україні. Всі стагнують, часи такі. Можливо у Вас все в шоколаді, ну то таке?
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poluafy (Киев)
05.11.2024 в 18:32
❤️Тут ви можете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 19:25
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0
0
Matachorros (Chicago)
05.11.2024 в 18:26
По разгромным проигрышам в Европе, да.
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3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.11.2024 в 19:31
У цій царині - розгромних поразок у Європі та ганебних, провальних трансферів своїх гравців у Європу - шахтарю немає рівних!
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0
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