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Вирт: Если бы Шахтер так играл на Донбасс-Арене, свиста было бы больше аплодисментов
У Шахтера явно не все хорошо в нынешнем сезоне
shakhtar.com
Бывший вратарь "
– "Шахтер" десятилетиями пропагандировал ярко атакующую игру, но в текущем сезоне на евроарене команда Марино Пушича, мягко говоря, не в огне. В чем причина достаточно бледной игры дончан именно на евроарене?
– Это отмечают все. Не только вы и я, но и все футбольные люди. Если они не могут играть красиво, то объяснение только одно – такой уровень этой команды… Низкий по сравнению с "Шахтером" прошлых лет.
Пока за весь сезон я могу вспомнить буквально несколько действительно классных матчей в исполнении "Шахтера": против "Оболони" (4:0), "Ворсклы" (5:0) и ЛНЗ (5:1). Все. И заметьте, все матчи на внутренней арене и все против не сильнейших команд Украинской Премьер-лиги.
Почему игра "Шахтера" стала такой неяркой, то это вопрос к главному тренеру и, наверное, спортивному директору Дарио Срны, который его приглашал в клуб. Они же ему [Пушичу] должны рассказывать в начале сотрудничества, каким они видят "Шахтер", какова их многолетняя философия.
– После разгрома от "Аталанты" "Шахтер", кажется, все же нащупал свою игру. Да, было поражение от лондонского "Арсенала" (0:1), но минимальное, была ничья с "Динамо" в УПЛ (1:1), однако и его можно объяснить и силой соперника и игрой в меньшинстве в течение длительного времени.
– Да нет… Очень тяжело "Шахтеру" даются очки в УПЛ. Да, результаты улучшились, но, например, игра с "Черноморцем" (2:1) мне не понравилась, хотя "Шахтер" и победил. Много контроля мяча – и все. Уверен, и болельщикам такая игра "горняков" не по душе. Качество игры нужно улучшать.
Знаете, если бы "Шахтер" вот так играл, как сейчас в Донецке, то на "Донбасс Арене" свиста точно было бы больше, чем аплодисментов. Иногда лучше проиграть, но достойно, когда создаешь 15 голевых моментов и тридцать раз пробиваешь в створ ворот, а мяч упорно не залетает в сетку.
– Ваш многолетний одноклубник по "Шахтеру" Андрей Воробей в одном из интервью сказал, что, по его мнению, эта команда самая слабая за последние несколько сезонов. Соглашаетесь?
– И да, и нет. Потому что, повторюсь, результаты более-менее есть, ситуацию в УПЛ еще можно исправить – и в Лиге чемпионов тоже, а вот качество игры точно пока хромает и ее нужно улучшать.
Вот вспоминая последний матч в УПЛ против "Черноморца": очень легкая победа, но весь второй тайм донецкая команда ходила по полю, просто доигрывала. Видимо, "Шахтер" уже тогда берег силы на Лигу чемпионов, на все эти переезды и восстановление. Вообще же таким командам, как "Черноморец", я не хочу обидеть одесситов, но нужно забивать по четыре – пять голов.
У нас есть хороший пример: "Динамо" перед своей игрой в Лиге Европы в пух и прах разнесло "Ингулец". Вот это было красиво.
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