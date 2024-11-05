Сергей Чуйченко: Рад видеть Александрию в числе претендентов на медали

О впечатлениях от 12-го тура УПЛ корреспонденту UA-Футбол рассказал эксигрок "Днепра", "Полиграфтехники"/"Александрии", "Ворсклы" и "Металлиста" Сергей Чуйченко.

– Тур начался сразу двумя матчами во Львове, которые проходили на разных стадионах. В первом из них "Карпаты" встречались на "Украине" с дебютантом элиты "Левым берегом" и победили с крупным счетом 3:0.

- Я считаю, что "Карпаты" и по своему составу сильнее этого соперника, да и играя дома, они чувствовали поддержку трибун. Львовяне проявили себя с лучшей стороны и выиграли у "Левого берега", трижды поразив их ворота. Это им удалось сделать благодаря классу футболистов и позитивной энергетике со стороны болельщиков. Все мячи были забиты в последние двадцать минут матча, что говорит о том, что хозяева поля хорошо готовы физически. В первой половине встречи "Карпаты" нагнетали, а "Левый берег" только оборонялся. Гостей на оба тайма не хватило, они преимущественно действовали в защите. Ближе к концовке матча их удалось дожать за счет физики.

- Действующий чемпион страны, донецкий "Шахтер", в отчетном туре взял верх над "Черноморцем". Минимальный результат 2:1 в пользу горняков отражает ход событий в этом матче?

– Играя на условно своем поле, "Шахтер" по всем параметрам обязан был выигрывать у "Черноморца". Взять хотя бы тот факт, что у донецкой команды футболистов на два состава. Горняки, правда, не демонстрируют ту игру, которую от них ждут. Что касается "Черноморца", то, укомплектовавшись большим количеством футболистов, команда еще находится в поиске своей игры. И все же признаки этого уже проявляются – скажем, до поединка с "Шахтером" "моряки" не проигрывали четыре тура подряд. Следует обратить внимание еще на один факт: играть в этом матче не имели права арендованные "Черноморцем" у донецкого клуба семь футболистов. А это, согласитесь, многое значит – больше полостава отсутствовало, поэтому пришлось тренерскому штабу одесситов перекроить игровые звенья. Хотя вместе с тем получили шанс сыграть футболисты, которые реже появляются на поле. Впрочем, как бы то ни было, а состав "Черноморца" в поединке против "Шахтера" был слабее, так что победа номинальных хозяев не вызвала удивления.

– Нестабильная в нынешнем чемпионате "Ворскла" уступила в Полтаве с новым старым главным тренером Юрием Максимовым коваливскому "Колосу" 0:1. Неожиданность?

- В определенной степени – да. Казалось бы, рассчитывать на положительный результат в этой встрече "Ворскла" должна сразу по нескольким факторам. Во-первых, полтавчане играли дома, во-вторых, на тренерском мостике появился уже знакомый команде тренер, а в-третьих, в предыдущем, кубковом матче с киевским "Динамо" полтавская команда неплохо выглядела. Если говорить о "Колосе", то в этом чемпионате он не показывает стабильной игры, часто теряя очки. Поэтому, когда ваши полтавские коллеги поинтересовались моим прогнозом на исход матча, я назвал победу "Ворсклы" со счетом 2:1. Но этого не вышло. Видимо, в чем-то сказалась недооценка соперника, а в чем-то не хватило самой малости. "Колосу" деваться было некуда, ведь он находился в зоне переходных игр. Следовательно, ребята из Коваливки были хорошо настроены. Они использовали свой шанс и завоевали три очка. Хотя, повторюсь, я этого не ожидал.

- В первых пяти турах чемпионата дела у коваливцев шли плохо, однако потом они стали набирать очки в каждом туре и теперь значительно улучшили свое турнирное положение. Как думаете, игровые проблемы "Колоса" уже позади?

- Надеюсь, что да. Никто ведь не хочет "вылетать", и "Колос" в том числе. У коваливского клуба и финансирование хорошее, и футболисты квалифицированы. Эта команда вроде бы и не должна ковыряться в нижней части таблицы. Однако возникла ситуация, при которой "Колос" оказался именно там. Однако он, как и любая находящаяся внизу команда бьется до последнего, стремясь во что бы то ни стало выбраться из этой ямы. Победа коваливцев в Полтаве – следствие этой борьбы.

– Оправдал ли ваши надежды центральный матч тура "Александрия" – "Полесье"?

- Хотелось бы сказать похвальные слова рулевому александрийцев Руслану Ротаню, о котором я уже как-то высказывался. Помнится, ходили разговоры о том, что он может уйти в отставку после проваленного прошлого чемпионата. Еще тогда я говорил, что тренерам всегда нужно давать определенное время для понимания подопечными их требований, усовершенствования и налаживания игры. Не бывает ведь так, чтобы результат достигался мгновенно. Хотя президенты клубов предпочитают иметь результат и играть в еврокубках сразу же. А так, повторюсь, не бывает. Так вот, я рад тому факту, что "Александрия" сейчас находится в тройке лучших команд Украины и борется за медали. Все это заслуга тренерского штаба и руководства клуба, которые приглашая того или иного футболиста в свои ряды, видят, что у них есть перспективы в своем развитии. Александрийцы – молодцы, обыграли "Полесье" по делу. Хотя это произошло в конце поединка, но заслугу "горожан", которые искали свой шанс до последнего, нельзя не отметить. "Александрия" уже столько матчей провела, и каждый тур демонстрирует, что способна играть здорово и создавать моменты. Правда, не все их использует. Однако как бы то ни было, а результат – на табло.

- Судя по счету 5:2, в победе "Динамо" над "Ингульцом" проблем не возникало?

- "Ингулец", видимо, заранее понимал, что результат в этой встрече будет в пользу "Динамо". Ведь киевская команда фаворит – это во-первых. А во-вторых, в линии атаки динамовцев уже есть конкуренция. Нападающему Ванату, который в этом чемпионате несколько приостановился, в спину дышит панамец Герреро, поэтому нужно забивать. Похоже, что парня снова прорвало – забил два мяча, он молодец. В целом же класс футболистов "Динамо" по всем параметрам на порядок выше, чем у "Ингульца". Единственное, что удивило, так это то, что динамовцы дважды пропустили.

– Что скажете о "сухом" ничейном итоге в поединке "Оболонь" – "Верес"?

- Честно говоря, я думал, что "Верес" свой мяч все же забьет, ведь у ровенчан впереди есть кому это делать. Но видимо, надежно сыграла оборона "Оболони". Обе команды сейчас борются за то, чтобы не попасть в зону "вылета". Сначала игра ровенской команды мне симпатизировала. В нее пришли новые футболисты и мне подумалось, что в ее игре что-то изменилось. Некоторые матчи ровенчан мне понравились, в них они очень хорошо выходили в атаку. У "Вереса" действительно были хорошие игры – в частности, ничья с "Шахтером", победа над "Зарей". Однако потом команда несколько затормозила, и очки ей даются не без труда.

– Кроме поединка в Александрии повышенный интерес в отчетном туре был и к матчу в Кривом Роге, где мирное соглашение заключили "Кривбасс" и "Рух". Похоже, это тот случай, когда игра отличалась особой неуступчивостью. Отсюда и результат 1:1.

– Да, вполне закономерно. Оба соперника считаются претендентами за места в еврокубках. И "Кривбасс", и "Рух" относятся к командам амбициозным, у которых неплохое финансирование и т.д. Эта игра в целом была равной и для нее целесообразно было бы применить определение "Коса нашла на камень".У "Руха" много молодых и перспективных игроков, которые несмотря на возраст демонстрируют содержательный футбол. Львовские ребята в играх на внутренней арене показывают, что они уже выросли из коротких штанишек и готовы заявить о себе во весь голос. Мне приятно, что молодые украинские футболисты растут в мастерстве, показывая достойный результат в составе "Руха". Хотелось бы, чтобы в ближайшее время они демонстрировали это и в еврокубках.

– Какие мысли остались у вас после просмотра матча "Заря" – ЛНЗ, в котором победу одержала команда гостей 2:1?

– Интересным оказался поединок. В первом тайме более убедительными были луганчане, сумевшие собраться после поражения в недавнем кубковом матче от "Шахтера". Футболисты "Зари" ушли на перерыв ведя в счете 1:0, однако ЛНЗ на вторую половину встречи вышел отмобилизованным и сумел забить два мяча. Черкасская команда, которая за пять дней до поединка с "Зарей" сенсационно уступила в матче 1/8 финала Кубка Украины сумской "Виктории", благодаря найденному общему языку тренерского штаба с футболистами тоже собралась и настрой был соответствующий. Во втором тайме черкащане полностью обыграли "Зарю".