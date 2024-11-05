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Маркевич: Если по Судакову есть предложения от серьезных клубов, его надо продавать

Премьер-лига

Эксперт считает, что хавбек уже перерос уровень УПЛ

Маркевич: Если по Судакову есть предложения от серьезных клубов, его надо продавать

Фото: Шахтар

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич считает, что хавбек и лидер "Шахтера" Георгий Судаков уже перерос уровень УПЛ.

"Судаков уже перерос уровень чемпионата Украины, и если по нему есть предложения от серьезных клубов, его надо продавать. Всем нашим игрокам, если есть такая возможность, нужно ехать в топ-чемпионаты: Англия, Германия, Испания, Италия. В условную Бельгию или Венгрию переходить нет смысла", - сказал Маркевич.

Напомним, что в текущем сезоне Судаков провел за "Шахтер" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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Мирон Маркевич Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.11.2024 в 00:13
Та не переріс. Просто не доріс до топ чемпіонатів ..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.11.2024 в 00:13
Та не переріс. Просто не доріс до топ чемпіонатів ..
Ответить
0
0

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