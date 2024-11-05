Маркевич: Если по Судакову есть предложения от серьезных клубов, его надо продавать

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич считает, что хавбек и лидер " Шахтера " Георгий Судаков уже перерос уровень УПЛ.

"Судаков уже перерос уровень чемпионата Украины, и если по нему есть предложения от серьезных клубов, его надо продавать. Всем нашим игрокам, если есть такая возможность, нужно ехать в топ-чемпионаты: Англия, Германия, Испания, Италия. В условную Бельгию или Венгрию переходить нет смысла", - сказал Маркевич.

Напомним, что в текущем сезоне Судаков провел за "Шахтер" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.