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Маркевич: Если по Судакову есть предложения от серьезных клубов, его надо продавать
Эксперт считает, что хавбек уже перерос уровень УПЛ
Фото: Шахтар
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич считает, что хавбек и лидер "
"Судаков уже перерос уровень чемпионата Украины, и если по нему есть предложения от серьезных клубов, его надо продавать. Всем нашим игрокам, если есть такая возможность, нужно ехать в топ-чемпионаты: Англия, Германия, Испания, Италия. В условную Бельгию или Венгрию переходить нет смысла", - сказал Маркевич.
Напомним, что в текущем сезоне Судаков провел за "Шахтер" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
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