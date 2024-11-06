Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук прокомментировал интерес со стороны ЛНЗ
На связь из Украины пока не выходили
фото - ФК Чорноморець
Известный украинский тренер Роман Григорчук отреагировал на информацию о своем возможном назначении в черкасском ЛНЗ.
"За последнее время я ни с кем не разговаривал на предмет своего трудоустройства в Украине. После "Нефтчи" ко мне обращался один зарубежный клуб, но я вижу свое будущее сейчас дома", - сказал специалист.
Ранее сообщалось, что руководство ЛНЗ ищет замену Андресу Карраско во главе команды из-за "недостаточного качества игры".
Напомним, что в Украине Григорчук работал с одесским "Черноморцем" и запорожским "Металлургом".
Популярное сейчас
- Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов
- Хуже при Анчелотти еще не было. Реал Мадрид — Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
- Реал потерпел поражение в ЛЧ от Милана, но был ли Лунин худшим игроком команды? Известны оценки украинца за матч
- Маркевич назвал главную команду-разочарование УПЛ октября
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО