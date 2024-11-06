Григорчук прокомментировал интерес со стороны ЛНЗ

Известный украинский тренер Роман Григорчук отреагировал на информацию о своем возможном назначении в черкасском ЛНЗ.

"За последнее время я ни с кем не разговаривал на предмет своего трудоустройства в Украине. После "Нефтчи" ко мне обращался один зарубежный клуб, но я вижу свое будущее сейчас дома", - сказал специалист.