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Григорчук прокомментировал интерес со стороны ЛНЗ

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На связь из Украины пока не выходили

Григорчук прокомментировал интерес со стороны ЛНЗ

фото - ФК Чорноморець

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Известный украинский тренер Роман Григорчук отреагировал на информацию о своем возможном назначении в черкасском ЛНЗ.

"За последнее время я ни с кем не разговаривал на предмет своего трудоустройства в Украине. После "Нефтчи" ко мне обращался один зарубежный клуб, но я вижу свое будущее сейчас дома", - сказал специалист.

Ранее сообщалось, что руководство ЛНЗ ищет замену Андресу Карраско во главе команды из-за "недостаточного качества игры".

Напомним, что в Украине Григорчук работал с одесским "Черноморцем" и запорожским "Металлургом".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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