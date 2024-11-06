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Матч Динамо - Полесье рассудит Романов и другие назначения на 13-й тур УПЛ

Премьер-лига

Поединок между "Шахтером" и "Зарей" обслужит Афанасьев

Матч Динамо - Полесье рассудит Романов и другие назначения на 13-й тур УПЛ

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 13-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

13-й ТУР

8 ноября (пятница)

"Черноморец" - "Ворскла" 15:30. Арбитр - Резников Д.М. (Каменское), Арбитр VAR - Каленов А.О. (Хмельницкий),

"Левый Берег" - "Ингулец" 18:00. Арбитр - Михайлюк А.В. (Житомир), Арбитр VAR - Козыряцкий М.С. (Запорожье),

9 ноября (суббота)

"ЛНЗ" - "Оболонь" 13:00. Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),

"Александрия" - "Карпаты" 15:30. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

"Колос" - "Кривбасс" 18:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),

10 ноября (воскресенье)

"Верес" - "Рух" 13:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),

"Шахтер" - "Заря" 15:30. Арбитр - Афанасьев А.О. (Харьков), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

"Динамо" - "Полесье" 18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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