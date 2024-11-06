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Матч Динамо - Полесье рассудит Романов и другие назначения на 13-й тур УПЛ
Поединок между "Шахтером" и "Зарей" обслужит Афанасьев
Фото - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 13-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
13-й ТУР
8 ноября (пятница)
"Черноморец" - "Ворскла" 15:30. Арбитр - Резников Д.М. (Каменское), Арбитр VAR - Каленов А.О. (Хмельницкий),
"Левый Берег" - "Ингулец" 18:00. Арбитр - Михайлюк А.В. (Житомир), Арбитр VAR - Козыряцкий М.С. (Запорожье),
9 ноября (суббота)
"ЛНЗ" - "Оболонь" 13:00. Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),
"Александрия" - "Карпаты" 15:30. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),
"Колос" - "Кривбасс" 18:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),
10 ноября (воскресенье)
"Верес" - "Рух" 13:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Шахтер" - "Заря" 15:30. Арбитр - Афанасьев А.О. (Харьков), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Динамо" - "Полесье" 18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий).
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