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Лидеры таблицы. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 12-го тура

Премьер-лига

Награды для "Динамо" и "Александрии"

Лидеры таблицы. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 12-го тура

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 12-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером тура признали Руслана Ротаня, который во главе "Александрии" победил "Полесье" (1:0), а лучшим игроком выбрали форварда "Динамо" Владислава Ваната, у которого дубль и ассист в матче с "Ингульцом" (5:2).

Читайте такжеДубли Ваната и Шапаренко, тренерские джокеры и Очеретько во главе львов. Символическая сборная 12-го тура УПЛ

В топ-3 тренеров также вошли Владислав Лупашко ("Карпаты") и Андрес Карраско (ЛНЗ). А в топ-5 игроков - Олег Очеретько ("Карпаты"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Безерра ("Александрия") и Марлон ("Шахтер").

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В общем эксперты упоминали 30 футболистов и 8 тренеров на звание героев 12-го тура, а также 59 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Артур Рудько ("Черноморец"), Павел Исенко ("Ворскла"), Денис Мирошниченко ("Карпаты"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Иван Калюжный ("Александрия"), Евгений Смирный ("Александрия"), Альварес ("Карпаты"), Максим Задерака ("Кривбасс"), Бессала (ЛНЗ), Евгений Подлепенец ("Карпаты").

Фото - УПЛ

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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