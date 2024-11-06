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Задерака: Я мог как минимум пару мячей еще забивать Руху

Премьер-лига
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Хавбек "Кривбасса" прокомментировал ничью с "Рухом"

Задерака: Я мог как минимум пару мячей еще забивать Руху

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака прокомментировал ничью с "Рухом" (1:1) в 12-м туре УПЛ.

- Максим, игра оправдала ожидания?

- Мне понравилась игра: динамичная, очень много моментов. Что с нашей стороны, что со стороны соперника. Мы не использовали свои моменты. Только я мог как минимум пару мячей еще забивать в этом матче. Но, к сожалению, не получилось.

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- Погодные условия не мешали играть командам?

- Был сильный ветер, но все играли в одинаковых условиях. Так как и нам мешал, так и сопернику мешал. В принципе, не вижу ничего такого, что помешало бы нам получить нужный результат.

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- Расскажи о своем голе...

- Даниэль Соса увидел мое врывание и отдал классную передачу. Сориентировался по ситуации: вратарь вышел и я перебросил его. Хорошо, что так сложилось и забил мяч. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, потому что пришли в такой ветер, холодную погоду. Горячо болели за нас, поддерживали. Очень большая благодарность им. Надеюсь, в следующих матчах мы для них одержим победу и будем двигаться дальше, - отметил Задерака.

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Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Максим Задерака
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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