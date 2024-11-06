Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Вереса снова получил вызов в сборную Молдовы
Андрей Кожухарь поможет команде в ноябрьских матчах
Фото: НК Верес
Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь получил вызов в состав сборной Молдовы на ноябрьский матч Лиги Наций против Андорры (16-го ноября) и контрольный поединок против Гибралтара (19-го ноября).
Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Напомним, голкипер дебютировал на сборную Молдовы в сентябре этого года в контрольном поединке против команды Сан-Марино (1:0).
В нынешнем сезоне Кожухарь провел 10 матчей за "Верес" в чемпионате и Кубке Украины, и в двух из них сохранил свои ворота на замке.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально: Дональд Трамп победил на президентских выборах в США
- Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов
- Дьокереш всемогущий. Спортинг — Ман Сити 4:1. Видео голов и обзор матча
- Ингулец в матче с Александрией побил рекорд сезона УПЛ по интересном у показателю
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн