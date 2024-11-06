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Игрок Вереса снова получил вызов в сборную Молдовы

Премьер-лига

Андрей Кожухарь поможет команде в ноябрьских матчах

Игрок Вереса снова получил вызов в сборную Молдовы

Фото: НК Верес

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Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь получил вызов в состав сборной Молдовы на ноябрьский матч Лиги Наций против Андорры (16-го ноября) и контрольный поединок против Гибралтара (19-го ноября).

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, голкипер дебютировал на сборную Молдовы в сентябре этого года в контрольном поединке против команды Сан-Марино (1:0).

В нынешнем сезоне Кожухарь провел 10 матчей за "Верес" в чемпионате и Кубке Украины, и в двух из них сохранил свои ворота на замке.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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