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Лидер Полесья ляжет под нож: первый круг УПЛ для игрока завершен

Премьер-лига

Футболист больше не сыграет в 2024 году

Лидер Полесья ляжет под нож: первый круг УПЛ для игрока завершен

Фото: ФК Полісся

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Защитнику "Полесья" Сергею Чоботенко предстоит хирургическое вмешательство из-за проблемы со спиной, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, операция по удалению межпозвоночной грыжи должна состояться в течение недели. Отмечается, что первый круг для футболиста закончен.

Напомним, из-за боли в спине Чоботенко не смог продолжить матч 1/8 финала Кубка Украины против "Кривбасса" (2:1).

В текущем сезоне центрбек провел 13 поединков за "Полесье" во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом. Шесть раз он выходил на поле с капитанской повязкой.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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