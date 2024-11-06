Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Полесья ляжет под нож: первый круг УПЛ для игрока завершен
Футболист больше не сыграет в 2024 году
Фото: ФК Полісся
Защитнику "Полесья" Сергею Чоботенко предстоит хирургическое вмешательство из-за проблемы со спиной, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, операция по удалению межпозвоночной грыжи должна состояться в течение недели. Отмечается, что первый круг для футболиста закончен.
Напомним, из-за боли в спине Чоботенко не смог продолжить матч 1/8 финала Кубка Украины против "Кривбасса" (2:1).
В текущем сезоне центрбек провел 13 поединков за "Полесье" во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом. Шесть раз он выходил на поле с капитанской повязкой.
Популярное сейчас
- Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах в США
- Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
- Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов
- Ингулец в матче с Александрией побил рекорд сезона УПЛ по интересном у показателю
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО