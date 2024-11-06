"Арбитры проявили преступную халатность" В Полесье отреагировали на запись из кабины ВАР в матче с Александрией

"Полесье" выражает удовлетворение решением УАФ впервые в истории украинского футбола опубликовать записи разговоров арбитров из кабины ВАР.

Ранее "Полесье" обращалось в комитет арбитров УАФ с просьбой предоставить переговоры главного судьи матча с судьями ВАР в поединке 12-го тура УПЛ с "Александрией" (0:1) в эпизоде на 90+3 минуте, когда, по мнению житомирского клуба, мяч попал в руку игроку соперника Кампосу.

"Просмотрев предоставленные материалы, ФК "Полесье" возмущен действиями главного арбитра Александра Шандора и арбитра ВАР Романа Блавацкого в матче "Александрия" - "Полесье" в 12-м туре УПЛ эпизода, который состоялся на 90+3 минуте игры.

Из записей четко зафиксировано, что главный арбитр матча Шандор и арбитр ВАР Блавацкий никоим образом не убедились в правильности или неправильности решения. Главный арбитр Шандор не видел эпизод, не просмотрел повтор (не использовал ВАР) и соответственно не выполнил свои прямые обязанности в матче. Арбитр ВАР Блавацкий зафиксировал возможное попадание мяча в руку в штрафной площадке ФК "Александрия", однако проявил недопустимую и подозрительную поспешность в решении, а также без всяких убедительных аргументов завершил просмотр ключевого момента матча прямых конкурентов. В свою очередь Шандор не получив от Блавацкого уверенной аргументации по эпизоду с рукой, отказался самостоятельно пересмотреть эпизод.

Таким образом главный арбитр Шандор и арбитр вар Блавацкий проявили преступную халатность, которая кардинально повлияла на финальный результат матча и как следствие ход чемпионата", - говорится в сообщении пресс-службы "волков".