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"Это был лучший вариант", - Кинарейкин рассказал, почему выбрал Карпаты, а не испанские клубы
Кипер подтвердил, что на него выходили испанские клубы
Фото: ФК Карпати Львів
Голкипер "Карпат" и молодежной сборной Украины Яков Кинарейкин прокомментировал информацию СМИ о том, что к его персоне
– Яков, можете, пожалуйста, подтвердить или опровергнуть информацию о том, что вами летом интересовался испанский "Вальядолид" и почему выбрали именно "Карпаты"?
– Да, летом действительно был интерес ко мне со стороны двух клубов испанской Ла Лиги. Эти два клуба выходили на меня, но я выбрал "Карпаты", потому, что в то время это был лучший вариант в продолжении моей карьеры.
Напомним, что 21-летний Кинарейкин летом перешел из "Днепра-1" в "Карпаты", подписав контракт на 2 года. В нынешнем сезоне Яков провел 1 матч, проигрывая конкуренцию Александру Кемкину. Напомним, что Кинарейкин вызывался в молодежную и Олимпийскую сборную Украины.
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