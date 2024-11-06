"Это был лучший вариант", - Кинарейкин рассказал, почему выбрал Карпаты, а не испанские клубы

Голкипер "Карпат" и молодежной сборной Украины Яков Кинарейкин прокомментировал информацию СМИ о том, что к его персоне проявлял интерес испанский "Вальядолид" .

– Яков, можете, пожалуйста, подтвердить или опровергнуть информацию о том, что вами летом интересовался испанский "Вальядолид" и почему выбрали именно "Карпаты"?

– Да, летом действительно был интерес ко мне со стороны двух клубов испанской Ла Лиги. Эти два клуба выходили на меня, но я выбрал "Карпаты", потому, что в то время это был лучший вариант в продолжении моей карьеры.

Напомним, что 21-летний Кинарейкин летом перешел из "Днепра-1" в "Карпаты", подписав контракт на 2 года. В нынешнем сезоне Яков провел 1 матч, проигрывая конкуренцию Александру Кемкину. Напомним, что Кинарейкин вызывался в молодежную и Олимпийскую сборную Украины.