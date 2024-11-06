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"Это был лучший вариант", - Кинарейкин рассказал, почему выбрал Карпаты, а не испанские клубы

Премьер-лига
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Кипер подтвердил, что на него выходили испанские клубы

"Это был лучший вариант", - Кинарейкин рассказал, почему выбрал Карпаты, а не испанские клубы

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Голкипер "Карпат" и молодежной сборной Украины Яков Кинарейкин прокомментировал информацию СМИ о том, что к его персоне проявлял интерес испанский "Вальядолид".

– Яков, можете, пожалуйста, подтвердить или опровергнуть информацию о том, что вами летом интересовался испанский "Вальядолид" и почему выбрали именно "Карпаты"?

– Да, летом действительно был интерес ко мне со стороны двух клубов испанской Ла Лиги. Эти два клуба выходили на меня, но я выбрал "Карпаты", потому, что в то время это был лучший вариант в продолжении моей карьеры.

Напомним, что 21-летний Кинарейкин летом перешел из "Днепра-1" в "Карпаты", подписав контракт на 2 года. В нынешнем сезоне Яков провел 1 матч, проигрывая конкуренцию Александру Кемкину. Напомним, что Кинарейкин вызывался в молодежную и Олимпийскую сборную Украины.

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Вальядолид Карпаты (Львов) Яков Кинарейкин
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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