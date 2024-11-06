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ЛНЗ определился с судьбой Карраско во главе команды
Руководство полностью доверяет коучу
fc-lnz.com
Несмотря на все слухи вокруг
Другими словами – речь об увольнении испанского специалиста на данный момент не идет.
Также о отмечается, что задача, которую озвучили Карраско перед сезоном - полная перестройка игровой модели. То есть, перевоплощение с прагматического на доминирующий футбол.
Напомним, Андрес возглавил ЛНЗ в июне. Его контракт рассчитан на 2 года.
Не так давно украинские СМИ писали о том, что в черкасском клубе якобы велись дискуссии по поводу будущего Карраско во главе команды и даже
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