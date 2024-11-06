ЛНЗ определился с судьбой Карраско во главе команды

Несмотря на все слухи вокруг ЛНЗ , испанский тренер Андрес Карраско полностью оправдывает ожидания руководства черкасского клуба, сообщает ТаТоТаке.

Другими словами – речь об увольнении испанского специалиста на данный момент не идет.

Также о отмечается, что задача, которую озвучили Карраско перед сезоном - полная перестройка игровой модели. То есть, перевоплощение с прагматического на доминирующий футбол.

Напомним, Андрес возглавил ЛНЗ в июне. Его контракт рассчитан на 2 года.