Черноморец - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В стартовом матче тринадцатого тура УПЛ "Черноморец" будет принимать "Ворсклу". Это будет противостояние одиннадцатой и тринадцатой команд нынешнего чемпионата.

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В прошлом туре обе команды проиграли, но впечатления остались разные. Одесситы минимально уступили "Шахтеру" (1:2), а полтавчане проиграли "Колосу" - 0:1.

Поединок 13-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Ворскла" состоится в пятницу, 8 ноября 2024 года, в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).