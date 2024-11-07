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Черноморец - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 8.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

В стартовом матче тринадцатого тура УПЛ "Черноморец" будет принимать "Ворсклу". Это будет противостояние одиннадцатой и тринадцатой команд нынешнего чемпионата.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом туре обе команды проиграли, но впечатления остались разные. Одесситы минимально уступили "Шахтеру" (1:2), а полтавчане проиграли "Колосу" - 0:1.

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Поединок 13-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Ворскла" состоится в пятницу, 8 ноября 2024 года, в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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