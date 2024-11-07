Премьер-лига
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Стало известно, кто стал лучшим игроком и тренером октября в УПЛ
2/3 для Назаренко
УПЛ
Лучшим игроком октября VBET Украинской Премьер-Лиги признан Александр Назаренко, в активе которого в этом месяце – две результативные передачи в трех матчах. Ранее вингер "Полесье" уже праздновал победу в этой номинации по итогам сентября.
Среди тренеров лучшим стал наставник львовских "Карпат" Владислав Лупашко, команда которого в трех турах набрала семь очков.
Полные результаты голосования среди игроков:
- Александр Назаренко ("Полесье") - 48,6%
- Георгий Судаков ("Шахтер") - 21,4%
- Безерра ("Александрия") - 17,0%
- Алексей Паламарчук ("Ингулец") - 13,0%
Полные результаты голосования среди тренеров:
- Владислав Лупашко ("Карпаты") - 37,9%
- Руслан Ротань ("Александрия") - 25,0%
- Юрий Вернидуб ("Кривбасс") - 19,2%
- Александр Шовковский ("Динамо") - 17,9%
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