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Стало известно, кто стал лучшим игроком и тренером октября в УПЛ

Премьер-лига

2/3 для Назаренко

Стало известно, кто стал лучшим игроком и тренером октября в УПЛ

УПЛ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Лучшим игроком октября VBET Украинской Премьер-Лиги признан Александр Назаренко, в активе которого в этом месяце – две результативные передачи в трех матчах. Ранее вингер "Полесье" уже праздновал победу в этой номинации по итогам сентября.

Среди тренеров лучшим стал наставник львовских "Карпат" Владислав Лупашко, команда которого в трех турах набрала семь очков.

Полные результаты голосования среди игроков:

  • Александр Назаренко ("Полесье") - 48,6%
  • Георгий Судаков ("Шахтер") - 21,4%
  • Безерра ("Александрия") - 17,0%
  • Алексей Паламарчук ("Ингулец") - 13,0%

Полные результаты голосования среди тренеров:

  • Владислав Лупашко ("Карпаты") - 37,9%
  • Руслан Ротань ("Александрия") - 25,0%
  • Юрий Вернидуб ("Кривбасс") - 19,2%
  • Александр Шовковский ("Динамо") - 17,9%
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