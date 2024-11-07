Стало известно, кто стал лучшим игроком и тренером октября в УПЛ

Лучшим игроком октября VBET Украинской Премьер-Лиги признан Александр Назаренко, в активе которого в этом месяце – две результативные передачи в трех матчах. Ранее вингер "Полесье" уже праздновал победу в этой номинации по итогам сентября.

Среди тренеров лучшим стал наставник львовских "Карпат" Владислав Лупашко, команда которого в трех турах набрала семь очков.

Полные результаты голосования среди игроков:

Александр Назаренко ("Полесье") - 48,6%

Георгий Судаков ("Шахтер") - 21,4%

Безерра ("Александрия") - 17,0%

Алексей Паламарчук ("Ингулец") - 13,0%

Полные результаты голосования среди тренеров: