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Александрия - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В Александрии сыграют один из самых ожидаемых матчей 13-го тура УПЛ. Местная "Александрия" будет принимать львовские "Карпаты".

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Александрия" в прошлом туре минимально переиграла "Полесье" и сейчас занимает второе место. У подопечных Руслана Ротаня одинаковое количество очков с "Динамо". "Карпаты" неделю назад разгромили "Левый Берег" и поднялись на пятое место.

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Поединок 13-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Карпаты" состоится в субботу, 9 ноября 2024 года, в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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