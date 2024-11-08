Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
В Александрии сыграют один из самых ожидаемых матчей 13-го тура УПЛ. Местная "Александрия" будет принимать львовские "Карпаты".
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
"Александрия" в прошлом туре минимально переиграла "Полесье" и сейчас занимает второе место. У подопечных Руслана Ротаня одинаковое количество очков с "Динамо". "Карпаты" неделю назад разгромили "Левый Берег" и поднялись на пятое место.
Поединок 13-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Карпаты" состоится в субботу, 9 ноября 2024 года, в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в
Популярное сейчас
- Поражение Динамо, гол и победа Мудрика, а также ничьи Таловерова и Довбика. Главные новости за 7 ноября
- "Киевляне растерялись и подняли руки вверх". Динамо – Ференцварош. Обзор послематчевой венгерской прессы
- Хождение по муках. Динамо – Ференцварош 0:4. Видео голов и обзор матча
- Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию после матча с Рухом. За него отдувался его сын
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО