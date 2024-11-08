Александрия - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Александрии сыграют один из самых ожидаемых матчей 13-го тура УПЛ. Местная "Александрия" будет принимать львовские "Карпаты".

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"Александрия" в прошлом туре минимально переиграла "Полесье" и сейчас занимает второе место. У подопечных Руслана Ротаня одинаковое количество очков с "Динамо". "Карпаты" неделю назад разгромили "Левый Берег" и поднялись на пятое место.

Поединок 13-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Карпаты" состоится в субботу, 9 ноября 2024 года, в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).