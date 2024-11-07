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Решко: Сейчас УПЛ не идет ни в какое сравнение. Не то что раньше, когда был чемпионат СССР
Эксперт считает, что сейчас чемпионат УПЛ очень слаб
fcdynamo.com
Обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года в составе
– В последнее время все чаще приходится слышать от различных специалистов сравнение чемпионата Украины с еврокубковыми турнирами, уровень которых значительно выше. Это сказывается на результатах наших клубов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
– Несомненно, уровни абсолютно разные. Я не хотел бы принижать чемпионат Украины, но он пока что не идет ни в какое сравнение с еврокубковыми турнирами. Не то что раньше, когда был чемпионат СССР. По своему уровню он считался одним из самых сильных в Европе.
Тогда соперниками киевского "Динамо" были многие самобытные коллективы со своим игровым почерком – московские "Динамо", "Спартак", ЦСКА, а также "Зенит", минское и тбилисское "Динамо", "Нефтчи", "Арарат". Что ни команда – то сборная своих республик. Тогда мы играли против соперников, которые сейчас выступают уже как отдельные страны и имеют неплохие сборные. Взять хотя бы сборную Грузии, которая сейчас демонстрирует хороший футбол. А что сейчас? Смотрел как-то матч одной из наших команд, которая уступала с разницей в три мяча. И не досмотрев, выключил телевизор.
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