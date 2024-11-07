Возможно именно вы? Верес ищет нового технического спонсора клуба

Ровенский " Верес " объявил о поисках нового технического спонсора. Нынешнее соглашение клуба с брендом Kelme подходит к концу.

Клуб запустил онлайн-сбор заявок на вакантное место спонсора, который разработает форму для команды на следующий сезон.

"Возможно, именно вы и ваша компания хотят присоединиться к семье Народного клуба "Верес".

Тогда заполняйте коротенькую гугл-форму и ждите, пока с вами сконтактируют!", – написал клуб в соцсетях.

Отметим, что на данный момент "Верес" занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. В активе коллектива 12 баллов за 12 матчей.