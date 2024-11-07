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Возможно именно вы? Верес ищет нового технического спонсора клуба

Премьер-лига
Обновлено

Как думаете, кто будет одевать команду?

Возможно именно вы? Верес ищет нового технического спонсора клуба

Фото: НК Верес

Новина українською

Ровенский "Верес" объявил о поисках нового технического спонсора. Нынешнее соглашение клуба с брендом Kelme подходит к концу.

Клуб запустил онлайн-сбор заявок на вакантное место спонсора, который разработает форму для команды на следующий сезон.

"Возможно, именно вы и ваша компания хотят присоединиться к семье Народного клуба "Верес".

Тогда заполняйте коротенькую гугл-форму и ждите, пока с вами сконтактируют!", – написал клуб в соцсетях.

Отметим, что на данный момент "Верес" занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. В активе коллектива 12 баллов за 12 матчей.

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Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.11.2024 в 22:48
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
07.11.2024 в 22:48
Отправил заявку
Ответить
0
0

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