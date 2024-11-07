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Возможно именно вы? Верес ищет нового технического спонсора клуба
Как думаете, кто будет одевать команду?
Фото: НК Верес
Ровенский "
Клуб запустил онлайн-сбор заявок на вакантное место спонсора, который разработает форму для команды на следующий сезон.
"Возможно, именно вы и ваша компания хотят присоединиться к семье Народного клуба "Верес".
Тогда заполняйте коротенькую гугл-форму и ждите, пока с вами сконтактируют!", – написал клуб в соцсетях.
Отметим, что на данный момент "Верес" занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. В активе коллектива 12 баллов за 12 матчей.
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