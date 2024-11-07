Оболонь: Новое руководство УАФ не внесло в процесс судейства никаких изменений

"Оболонь" на своїм официальом сайте поддержала требование "Полесья" о встрече клубов с консультантом по арбитражу УАФ Николой Рицолли и главой судейского корпуса УАФ Катериной Монзуль.

Об этом говорится в заявлении киевского клуба.

"В последнее время украинский футбол очень часто становился объектом изучения скандальных ситуаций. Очередной тур украинской Премьер-лиги не стал исключением из этого неприятного правила. Произошедшее на стадионе КСК "Ника" граничит с преступной предвзятостью, позволяющей влиять на ход соревнований: неназначенный судьей Шандором пенальти в конце матча между "Александрией" и "Полисьем" это не просто отобранное очко у "Полесья", но и при определенных обстоятельствах может оказать влияние на окончательное положение команд после окончания чемпионата.

Вполне оправдано возмущение ФК "Полесье" и их болельщиков. Однако заверение нового руководства УАФ футбольному сообществу Украины в изменении подхода к судейству вместе с заменой руководства Комитета арбитров УАФ не внесло в процесс судейства никаких изменений. И с каждым туром надежды на наведение порядка в судейском корпусе оставляют и участников соревнований и болельщиков. На фоне участившихся скандалов, связанных с украинскими судьями, доверия к арбитрам не имеют места у общества.

Футбольный клуб "Оболонь" на собственном опыте ощутил руку "нечистоплотных" судей, творящих на поле свою историю. Мы неоднократно обращались к руководству Комитета арбитров УАФ с просьбой не назначать на матчи с участием нашей команды определенных арбитров, замеченных в предвзятом судействе. Однако наши просьбы проходили мимо ушей соответствующих руководителей.

Со своей стороны футбольный клуб "Оболонь" всячески поддерживает требование ФК "Полесье" провести очную встречу с Председателем Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль и консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли для возможности задать прямые вопросы относительно ситуации, возникшей в украинском футболе с судейством", – говорится в заявлении "Оболони".