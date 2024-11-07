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Левый Берег - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Левый Берег - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fclb.com.ua

Новина українською

Битва аутсайдеров. Украинских болельщиков ожидает очная встреча подопечных Виталия Первака и Василия Кобина. "Аисты" в последний раз побеждали еще в самом начале сентября. В свою очередь, "Ингулец" еще даже не знал вкуса побед в этой кампании УПЛ.

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Киевляне и представитель поселка Петрово располагаются на дне турнирной таблицы. Первые - в зоне "стыков", вторые - вообще идут последними.. Разница между коллективами составляет три очка.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 13-го тура УПЛ сезона 2024/2025 Лівий Берег "Левый Берег" - "Ингулец" Інгулець состоится в пятницу, 8-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет на "Арене Левый Берег".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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