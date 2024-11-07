Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левый Берег - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
fclb.com.ua
Битва аутсайдеров. Украинских болельщиков ожидает очная встреча подопечных Виталия Первака и Василия Кобина. "Аисты" в последний раз побеждали еще в самом начале сентября. В свою очередь, "Ингулец" еще даже не знал вкуса побед в этой кампании УПЛ.
Киевляне и представитель поселка Петрово располагаются на дне турнирной таблицы. Первые - в зоне "стыков", вторые - вообще идут последними.. Разница между коллективами составляет три очка.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 13-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Левый Берег" - "Ингулец" состоится в пятницу, 8-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет на "Арене Левый Берег".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Трампу советуют два варианта по урегулированию войны в Украине
- Трубин коротко и ясно ответил СМИ, которое назвало его россиянином
- Умер бывший футболист Динамо и Шахтера
- Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию после матча с Рухом. За него отдувался его сын
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери