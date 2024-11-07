Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пономарев: Сейчас в УПЛ нет простых соперников, с которыми было бы легко набирать очки
В воскресенье Рух сыграет с Вересом
Фото: Рух
Главный тренер "
"Я считаю, что в Кривом Роге "Рух" сыграл на качественном уровне, и это был хороший матч. Мы могли бы побеждать, но не хватило реализации. Каждое очко в чемпионате важно, тем более в выездном матче с бронзовым призером УПЛ, ведь с "Кривбассом" непросто играть.
"Верес" не проигрывает уже в 6-ти матчах чемпионата подряд. Примечательно, что команда прогрессирует. Это еще раз доказывает, что сейчас в чемпионате Украины нет простых соперников, с которыми было бы легко набирать очки. К каждой игре нужно относиться с максимальной ответственностью и матч в Ровно – не исключение. Мы серьезно готовимся к этому поединку и едем на выезд за победой.
В составе "Верес" есть хорошие опытные футболисты. Также у них есть хорошие легионеры. Этот состав сыгран и с ними качественно работает молодой тренер Олег Шандрук. Мы ожидаем серьезного матча в Ровно", - сказал Пономарев.
Популярное сейчас
- Динамо - Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Один из лидеров сборной Украины не поможет ей в ближайших матчах Лиги наций
- Умер бывший футболист Динамо и Шахтера
- Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери