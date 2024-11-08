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Черноморец - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
13-й тур УПЛ откроется матчем в Одессе между "Черноморцем" и "Ворсклой".
Одесситы с 12 баллами идут на 11-м месте в турнирной таблице. Полтавчане занимают 13-ю позицию, имея в своем активе 10 очков.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало игры - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 13-й тур. 08.11.2024
Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" 15:30 "Ворскла"
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