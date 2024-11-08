Черноморец - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

13-й тур УПЛ откроется матчем в Одессе между "Черноморцем" и "Ворсклой".

Одесситы с 12 баллами идут на 11-м месте в турнирной таблице. Полтавчане занимают 13-ю позицию, имея в своем активе 10 очков.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало игры - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 13-й тур. 08.11.2024

Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 15:30 "Ворскла"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>