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Левый Берег - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Левый Берег - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Лівий Берег

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"Левый Берег" в рамках 13-го тура УПЛ сыграет на своем поле с "Ингульцом".

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"Аисты" в минувшем туре уступили "Карпатам" (0:3), а петровцы потерпели разгромное поражение от "Динамо" (2:5).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 13-й тур. 08.11.2024
Киевская область, "Левый Берег"
"Левый Берег" 18:00 "Ингулец"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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