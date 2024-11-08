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Левый Берег - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег - Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" в рамках 13-го тура УПЛ сыграет на своем поле с "Ингульцом".
"Аисты" в минувшем туре уступили "Карпатам" (0:3), а петровцы потерпели разгромное поражение от "Динамо" (2:5).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 13-й тур. 08.11.2024
Киевская область, "Левый Берег"
"Левый Берег" 18:00 "Ингулец"
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