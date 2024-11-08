Левый Берег - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Левый Берег" в рамках 13-го тура УПЛ сыграет на своем поле с "Ингульцом".

"Аисты" в минувшем туре уступили "Карпатам" (0:3), а петровцы потерпели разгромное поражение от "Динамо" (2:5).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 13-й тур. 08.11.2024

Киевская область, "Левый Берег"

"Левый Берег" 18:00 "Ингулец"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>