УПЛ. Черноморец – Ворскла 0:1. Полтавчане побеждают удобного соперника

В тринадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024/25 в Одессе местный "Черноморец" принимал "Ворсклу". Гости считались фаворитами этого противостояния, хотя последними матчами они не радовали болельщиков.

Предыдущий поединок "Черноморца" доказал, что "моряки" даже без арендованных игроков могут навязывать борьбу именитым соперникам. Одесситы хоть и проиграли "Шахтеру", но произвели хорошее впечатление. Не все так безнадежно у "Черноморца". А вот полтавчане разочаровывают собственных поклонников. Безвыигрышная серия "Ворсклы" в УПЛ длилась 9 игр: 4 ничьих и 5 поражений. Пока сложно сказать, пошла ли смена главного тренера на пользу полтавской команды. Тем не менее, одесситы для "Ворсклы" удобный соперник. Проигрышная домашняя серия "Черноморца" с "Ворсклой" длилась в рамках чемпионата 6 игр.

Полтавчане с первых минут взяли мяч под свой контроль. Гости были максимально мотивированы наконец-то прервать серию без побед и это было заметно. С желанием и самоотдачей проблем не было, а вот креатива в заключительной трети поля не хватало. Несмотря на игровое преимущество "Ворсклы" работы у Рудько не было. Можно вспомнить разве что удар Ковталюка, но нападающий после прострела Пердуты пробил выше ворот. Одесситы в присущей себе манере сосредоточились на игре в защите. А в атаке рассчитывали на чудо или на индивидуальное мастерство.

Ожидали ли мы от этого матча много моментов? Нет, но все же всегда хочется верить в лучшее. На 37-й минуте наконец-то пришлось вступить в игру Исенко, когда он парировал удар Янакова из-за пределов штрафной. На перерыв соперники ушли без голов. Такой футбол нам не нужен.

После перерыва полтавчане продолжили играть первым номером, но что делать с мячом в заключительной трети поля не знали. Показалось, что одесситов ничья полностью устраивала. Иногда игроки "Черноморца" играли прямо на отбой. На 58-й минуте неожиданно могли открывать счет хозяева поля, но после передачи Янакова не попал в створ ворот Петряк. Во второй половине тайма начали активнее играть одесситы, но завершения не хватало. Темп матча был достаточно медленным, а голкиперы оставались без работы.

На 74-й минуте пришлось наконец продемонстрировать свое мастерство Рудьку, когда он в прыжке парировал удар Ндукве. На 79-й минуте полтавчане все же добились своего. После розыгрыша углового и удара через себя от Челядина мяч оказался в Ндукве, который пробил мимо голкипера - 0:1.

В итоге, впервые за десять туров УПЛ полтавская "Ворскла" побеждает. Этого результата очень ждали в Полтаве.

Vbet Лига. 13-й тур

"Черноморец" - "Ворскла" 0:1

Голы: Ндукве (79)

"Черноморец": Рудько — Кайо Гомес (Кисиль, 88), Скиба, Удод, Бутко — Петряк, Билошевский (Сигеев, 88), Шпорн (Ермаков, 78), Янаков — Габелок (Лацабидзе, 46) — Хобленко (Попов, 46)

"Ворскла": Исенко — Крупский, Бацула, Гучек, Пердута — Мякушко (Нестеренко, 59), Челядин (Черноморец, 80), Скляр, Кане — Иеде (Корниенко, 89), Ковталюк (Ндукве, 59)