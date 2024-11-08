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Открытие тура. Черноморец и Ворскла назвали стартовые составы на матч

Премьер-лига

Начало - в 15:30

Открытие тура. Черноморец и Ворскла назвали стартовые составы на матч

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

13-й тур УПЛ откроется матчем в Одессе между "Черноморцем" и "Ворсклой". Уже стали известны стартовые составы команд.

"Черноморец": Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Билошевский, Шпорн, Габелок, Янаков, Петряк, Хобленко, Кайо,

Запасные: Аниагбосо, Вечный, Джарджу, Кисель, Лацабидзе, Ермаков, Сигеев, Васильев, Пшеничнюк, Попов, Шевцов, Арсич.

"Ворскла": Исенко, Бацула, Гучек, Пердута, Крупский, Скляр, Челядин, Иеде, Ковталюк, Кане, Мякушко.

Запасные: Домолега, Корниенко, Черноморец, Ндукве, Хрипчук, Нестеренко, Изотов.

Поединок начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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