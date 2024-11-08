Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Открытие тура. Черноморец и Ворскла назвали стартовые составы на матч
Начало - в 15:30
Фото: ФК Чорноморець
13-й тур УПЛ откроется матчем в Одессе между "Черноморцем" и "Ворсклой". Уже стали известны стартовые составы команд.
"Черноморец": Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Билошевский, Шпорн, Габелок, Янаков, Петряк, Хобленко, Кайо,
Запасные: Аниагбосо, Вечный, Джарджу, Кисель, Лацабидзе, Ермаков, Сигеев, Васильев, Пшеничнюк, Попов, Шевцов, Арсич.
"Ворскла": Исенко, Бацула, Гучек, Пердута, Крупский, Скляр, Челядин, Иеде, Ковталюк, Кане, Мякушко.
Запасные: Домолега, Корниенко, Черноморец, Ндукве, Хрипчук, Нестеренко, Изотов.
Поединок начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
Популярное сейчас
- Зеленский рассказал о плане Б в случае прекращения помощи США
- Молдавский клуб уже заработал в еврокубках более 6-ти годовых бюджетов
- Поражение Динамо, гол и победа Мудрика, а также ничьи Таловерова и Довбика. Главные новости за 7 ноября
- Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию после матча с Рухом. За него отдувался его сын
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото