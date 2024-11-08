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Игра на выживание. Стартовые составы команд на матч Левый Берег - Ингулец

Премьер-лига
Обновлено

Стартовые составы команд

Игра на выживание. Стартовые составы команд на матч Левый Берег - Ингулец

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 8 ноября, стартовал 13-й тур УПЛ, в одном из матчей "Левый Берег" примет "Ингулец".

Стартовый состав "Левого Берега": Механив, Астахов, Якимив, Семенов, Сидней, Косовский, Приходько, Галас, Иван Когут, Войцеховский, Сухоручко

Запасные: Фастов, Сташкив, Дударенко, Самар, Спиваков, Банада, Николай Когут, Шаповал, Непейпиев, Синица, Кобзар

Стартовый состав "Ингульца": Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень, Мысык, Волохатый, Пятов, Могильный, Сад, Белоцерковец, Кисленко

Запасные: Жилкин, Пушкарев, Лисняк, Чабан, Гаджук, Лосенко, Дубилей, Резепов, Сидоренко

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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