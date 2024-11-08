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Колос - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 9.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК Кривбас

Новина українською

Имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы. Однако, если ковалевцы в прошлом туре переиграли полтавскую "Ворсклу", то криворожане идут уже два тура без побед. В частности, команда Александра Поздеева на своем поле будет принимать подопечных Юрия Вернидуба.

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Это будет 5-я очная встреча в истории этих коллективов. На данный момент, общая статистика побед на стороне криворожского клуба.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 13-го тура УПЛ сезона 2024/2025 Колос "Колос" - "Кривбасс" Кривбас состоится в субботу, 9-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Ковалевке, на стадионе "Колос".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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