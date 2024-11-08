УПЛ. Ворскла открыла счет в концовке матча с Черноморцем. ВИДЕО

Матч 13-го тура УПЛ открывался матчем пятницы, в котором "Черноморец" принимал "Ворсклы".

Первый тайм прошел без голов, да и без особых моментов, а вот после перерыва "Ворскла" все-таки забила.

На 79-й минуте забил Ндукве, "Ворскла" близка к победе.