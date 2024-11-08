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УПЛ. Ворскла открыла счет в концовке матча с Черноморцем. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Полтавчане близки к победе

УПЛ. Ворскла открыла счет в концовке матча с Черноморцем. ВИДЕО

Фото: НК Верес

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 13-го тура УПЛ открывался матчем пятницы, в котором "Черноморец" принимал "Ворсклы".

Первый тайм прошел без голов, да и без особых моментов, а вот после перерыва "Ворскла" все-таки забила.

На 79-й минуте забил Ндукве, "Ворскла" близка к победе.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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