Матч Левый Берег - Ингулец не начнется вовремя из-за воздушной тревоги. Известно новое время начла поединка

В пятницу, 8 ноября, стартовал 13-й тур УПЛ, в одном из матчей "Левый Берег" примет "Ингулец".

Матч должен был начаться в 18:00, однако судя по всему, начало будет отложено из-за воздушной тревоги в Киевской области, сигнал который прозвучал в 17:07.

UDT: Сигнал отбоя прозвучал в 17:35.

Матч начнется в 18:25!

Стартовые составы команд здесь .

апомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.