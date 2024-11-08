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Матч Левый Берег - Ингулец не начнется вовремя из-за воздушной тревоги. Известно новое время начла поединка
Долбаная русня
Київські Телеграм-канали
В пятницу, 8 ноября, стартовал 13-й тур УПЛ, в одном из матчей "Левый Берег" примет "Ингулец".
Матч должен был начаться в 18:00, однако судя по всему, начало будет отложено из-за воздушной тревоги в Киевской области, сигнал который прозвучал в 17:07.
UDT: Сигнал отбоя прозвучал в 17:35.
Матч начнется в 18:25!
Стартовые составы команд
апомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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