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Матч Левый Берег - Ингулец не начнется вовремя из-за воздушной тревоги. Известно новое время начла поединка

Премьер-лига
Обновлено

Долбаная русня

Матч Левый Берег - Ингулец не начнется вовремя из-за воздушной тревоги. Известно новое время начла поединка

Київські Телеграм-канали

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 8 ноября, стартовал 13-й тур УПЛ, в одном из матчей "Левый Берег" примет "Ингулец".

Матч должен был начаться в 18:00, однако судя по всему, начало будет отложено из-за воздушной тревоги в Киевской области, сигнал который прозвучал в 17:07.

UDT: Сигнал отбоя прозвучал в 17:35.

Матч начнется в 18:25!

Стартовые составы команд здесь.

апомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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