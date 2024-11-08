Капитан Руха все еще вне игры - у него рецидив травмы

У капитана " Руха " Марко Сапуги, после выхода на замену в матче 10 тура УПЛ с "Карпатами" снова возникли проблемы с коленом, сообщает Sport.ua.

Поэтому в двух следующих матчах — с "Черноморцем" и "Кривбассом" — его не было даже среди запасных.

Как сообщает источник, сейчас футболист работает по индивидуальной программе и его возвращение на поле ожидается только после ноябрьской международной паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.

На данный момент Марко Сапуга после серьёзной травмы провёл в текущем сезоне за "Рух" лишь один календарный матч.