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Капитан Руха все еще вне игры - у него рецидив травмы
Марко Сапуга все еще травмирован
Фото: ФК Рух
У капитана "
Поэтому в двух следующих матчах — с "Черноморцем" и "Кривбассом" — его не было даже среди запасных.
Как сообщает источник, сейчас футболист работает по индивидуальной программе и его возвращение на поле ожидается только после ноябрьской международной паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.
На данный момент Марко Сапуга после серьёзной травмы провёл в текущем сезоне за "Рух" лишь один календарный матч.
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