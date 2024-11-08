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УПЛ. Левый Берег - Ингулец 0:0. Монумент Механиву!

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Подопечные Кобина били-били, да не пробили...

УПЛ. Левый Берег - Ингулец 0:0. Монумент Механиву!

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

13-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 8-е ноября

Киевская область, "Арена Левый Берег"

Лівий Берег "Левый Берег" - "Ингулец" Інгулець 0:0

Отмененный гол: Малыш 32

"Левый Берег": Механов - Астахов, Якимов, Семенов, Сидней - Войцеховский (Непейпиев 66), Косовский, Галас (Синица 46), Приходько (Спиваков 66), Иван Когут (Николай Когут) - Сухоручко.

Запасные: Фастов, Сташкив, Дударенко, Самар, Спиваков, Банада, М. Когут, Шаповал, Непейпиев, Синица, Кобзарь.

Главный тренер: Виталий Первак.

"Ингулец": Паламарчук - Белоцерковец (Пушкарев 90), Виливальд, Шершень, Малыш, Мысык - Пятов (Лисняк 70), Волохатый, Сад - Могильный (Резепов 70) - Кисленко.

Запасные: Жилкин, Пушкарев, Лисняк, Чабан, Гаджук, Лосенко, Дубилей, Резепов, Сидоренко.

Главный тренер: Василий Кобин.

Предупреждения: Якимов 49, Пятов 64, Сухоручко 86, Виливальд 88, Непейпиев 89.

Арбитр: Михайлюк Артем.

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