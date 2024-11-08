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УПЛ. Левый Берег - Ингулец 0:0. Монумент Механиву!
Подопечные Кобина били-били, да не пробили...
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
13-й тур УПЛ сезона 2024/25
Пятница, 8-е ноября
Киевская область, "Арена Левый Берег"
"Левый Берег" - "Ингулец" 0:0
Отмененный гол: Малыш 32
"Левый Берег": Механов - Астахов, Якимов, Семенов, Сидней - Войцеховский (Непейпиев 66), Косовский, Галас (Синица 46), Приходько (Спиваков 66), Иван Когут (Николай Когут) - Сухоручко.
Запасные: Фастов, Сташкив, Дударенко, Самар, Спиваков, Банада, М. Когут, Шаповал, Непейпиев, Синица, Кобзарь.
Главный тренер: Виталий Первак.
"Ингулец": Паламарчук - Белоцерковец (Пушкарев 90), Виливальд, Шершень, Малыш, Мысык - Пятов (Лисняк 70), Волохатый, Сад - Могильный (Резепов 70) - Кисленко.
Запасные: Жилкин, Пушкарев, Лисняк, Чабан, Гаджук, Лосенко, Дубилей, Резепов, Сидоренко.
Главный тренер: Василий Кобин.
Предупреждения: Якимов 49, Пятов 64, Сухоручко 86, Виливальд 88, Непейпиев 89.
Арбитр: Михайлюк Артем.
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