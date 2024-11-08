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Клуб УПЛ присоединился к восстановлению Охматдета, который разрушили россияне

Премьер-лига
Обновлено

Восстановление Охматдета продолжается

Клуб УПЛ присоединился к восстановлению Охматдета, который разрушили россияне

fcdynamo.com

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Киевское "Динамо" и Фонд братьев Суркис сообщили, что они продолжают помогать Охматдету — крупнейшей детской больнице Украины, пострадавшей в результате одной из многочисленных российских атак, которая состоялась 8 июля 2024 года.

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Как стало известно ранее, киевский футбольный клуб будет помогать в восстановлении помещения Центра орфанных заболеваний и генной терапии в здании, где она была расположена ранее.

"На данный момент завершен демонтаж покрытия и сантехники, заменены окна, завезены двери. Впереди — установка дверей, выравнивание пола, обновление сантехники и освещения", — говорится в сообщении "Динамо Киев" в соцсетях клуба.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Андрей Журба
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