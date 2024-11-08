"Мы же не в хоккей играем". Чем остался недоволен Максимов после победы Ворсклы над Черноморцем

Главный тренер "Ворсклы" подвел итог матча 13-го тура УПЛ, в котором его команда обыграла "Черноморец" (1:0) , таким образом, добыв первую победу с середины августа.

"Совсем другой чемпионат, мы это понимаем. Боремся за выживание, поэтому игра за шесть очков была. Ребята старались. С "Вересом" и "Колосом" везения не было, а сегодня фарт где-то вернулся. Благодарность ребятам".

Боялся, чтобы не пропустили в конце, когда сели на свою половину поля. В первом тайме у нас даже ударов не было, все хотели завести мяч в ворота. Мы же не в хоккей играем. С "Колосом" – два удара, ноль ударов в створ", – сказал Максимов в УПЛ ТВ.