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"Мы же не в хоккей играем". Чем остался недоволен Максимов после победы Ворсклы над Черноморцем

Премьер-лига
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Тренер полтавчан подвел итог матча с Черноморцем

"Мы же не в хоккей играем". Чем остался недоволен Максимов после победы Ворсклы над Черноморцем

vorskla.com.ua

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Главный тренер "Ворсклы" подвел итог матча 13-го тура УПЛ, в котором его команда обыграла "Черноморец" (1:0), таким образом, добыв первую победу с середины августа.

"Совсем другой чемпионат, мы это понимаем. Боремся за выживание, поэтому игра за шесть очков была. Ребята старались. С "Вересом" и "Колосом" везения не было, а сегодня фарт где-то вернулся. Благодарность ребятам".

Боялся, чтобы не пропустили в конце, когда сели на свою половину поля. В первом тайме у нас даже ударов не было, все хотели завести мяч в ворота. Мы же не в хоккей играем. С "Колосом" – два удара, ноль ударов в створ", – сказал Максимов в УПЛ ТВ.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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