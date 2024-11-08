Был ли пенальти? Риццоли разобрал скандальный эпизод в матче Александрия - Полесье

Главный эксперт по арбитражу УАФ, а также член Комитета арбитров Никола Риццоли проанализировал спорное судейские решения в матче 12-го тура УПЛ "Александрия" - "Полесье" (1:0).

Напомним, что на 90+3-й минуте матча судейская бригада не назначила пенальти в ворота "Александрии" после игры рукой.

Риццоли считает такое решение судей ошибочным, а правильное решение в этой ситуации - пенальти, без дисциплинарных санкций.

"Очень сложная и противоречивая ситуация для анализа. Арбитр, хоть и находится в хорошей позиции, но не видит контакта руки с мячом, поскольку она закрыта телами игроков. Это не позволяет ему оценить положение руки защитника, которая очень широко отведена.

Оба игрока ведут борьбу за летящий с дальнего расстояния мяч, но защитник №26 (Мигел Кампуш) рискует, отводя руку в такое положение, когда нападающий "Полесье" №80 (Венделл) пытается пробить по воротах. Ситуация очень противоречива, и ее нелегко оценить, в том числе из-за качества изображения, которое не позволяет четко определить точку контакта. Но динамика полета мяча создает впечатление, что эта игровая ситуация подлежит наказанию.

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Несмотря на имеющиеся изображения, которые не позволяют прояснить ситуацию на 100%, поскольку на многих камерах изображение нечеткое, или мяч не видно, ВАР должен был рекомендовать арбитру просмотр на поле, так как со своей позиции арбитр не мог видеть положение руки и точку контакта с мячом.

По этой конкретной причине, поскольку арбитр не мог видеть важные элементы, поскольку их закрывали тела игроков, просмотр на поле был уместен, чтобы иметь возможность оценить всю игровую ситуацию – положение руки, контакт и динамику, чтобы принять правильное решение", – сказал Риццоли.

Видео эпизода: