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Александрия – Карпаты: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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ФК Карпати
9 ноября "Александрия" в 13-м туре УПЛ 2024/25 дома сыграет против львовских "Карпат".
Перед этим матчем вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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